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Ініціатором була РФ, але висувала умову: нові деталі обміну командирів Азову на Медведчука

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
командири полку Азов в Туреччині
Фото: МВС

Турецька газета Hurriyet розкрила подробиці обміну п’ятьох командирів полку Азов на кума російського диктатора Віктора Медведчука, що відбувся наприкінці вересня 2022 року в Анкарі.

Також тоді у результаті обміну між Україною та державою-агресором РФ додому повернулися 200 українських військовополонених.

У публікації стверджується, що ініціатором обміну виступила російська сторона. Коли українці на нього погодилися, переговори щодо організації відбулися в Анкарі за участю турецької розвідки.

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У день “X” в аеропорту Анкари приземлилися два літаки: з Росії з полоненими командирами полку Азов та з України із Медведчуком. Представники сторін піднялися на протилежні борти для встановлення осіб учасників обміну та перевірки їхнього стану здоров’я.

Як зазначає видання Hurriyet, після цієї процедури було здійснено обмін.

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За версією газети, однією з умов росіян було те, щоб п’ятеро командирів Азову залишилися в Туреччині до закінчення війни. Гарантії їхньої безпеки дав тоді президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Де наразі перебуває Медведчук – досі невідомо, але як зазначає видання, відтоді жодна зі сторін не порушувала угоду.

На початку листопада командири полку Азов зустрілися зі своїми рідними у Туреччині.

Наприкінці грудня посол України в Туреччині Василь Бондар розповів, що звільнені з полону командири з Азовсталі перебувають в комфортних умовах, а їхні родини можуть приїхати до них на Новий рік.

Джерело: Hurriyet

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