Січень, 03 в 13:51

Турецька газета Hurriyet розкрила подробиці обміну п’ятьох командирів полку Азов на кума російського диктатора Віктора Медведчука, що відбувся наприкінці вересня 2022 року в Анкарі.

Також тоді у результаті обміну між Україною та державою-агресором РФ додому повернулися 200 українських військовополонених.

У публікації стверджується, що ініціатором обміну виступила російська сторона. Коли українці на нього погодилися, переговори щодо організації відбулися в Анкарі за участю турецької розвідки.

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У день “X” в аеропорту Анкари приземлилися два літаки: з Росії з полоненими командирами полку Азов та з України із Медведчуком. Представники сторін піднялися на протилежні борти для встановлення осіб учасників обміну та перевірки їхнього стану здоров’я.

Як зазначає видання Hurriyet, після цієї процедури було здійснено обмін.

За версією газети, однією з умов росіян було те, щоб п’ятеро командирів Азову залишилися в Туреччині до закінчення війни. Гарантії їхньої безпеки дав тоді президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Де наразі перебуває Медведчук – досі невідомо, але як зазначає видання, відтоді жодна зі сторін не порушувала угоду.

На початку листопада командири полку Азов зустрілися зі своїми рідними у Туреччині.

Наприкінці грудня посол України в Туреччині Василь Бондар розповів, що звільнені з полону командири з Азовсталі перебувають в комфортних умовах, а їхні родини можуть приїхати до них на Новий рік.

Джерело: Hurriyet