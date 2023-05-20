Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Командири Азову у Туреччині не на курорті: дружина Редіса про те, в яких вони живуть умовах

Денис Прокопенко та Юлія Прокопенко
Фото: Офіс президента

Дружина бійця Дениса Редіса Прокопенка та засновниця Асоціації сімей захисників Азовсталі Катерина Прокопенко розповіла, що командири Азову, які зараз у Туреччині, живуть на закритому об’єкті, але мають доступ до інформації.

Про це вона розповіла в інтерв’ю агентству Укрінформ.

За її словами, вони перебувають у безпечному місці, і землетруси, які сталися у Туреччині, їх не торкнулися.

— Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, “твій чоловік – на курорті”. Це неправда. Вони на закритому режимному об’єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті й не на морі, – розповіла Юлія.

Вона додала, що у командирів Азову у Туреччині є певний режим, регламентовані дзвінки та розклад. Вони не зазнають тортур, як у Росії, але не на свободі повністю.

— Ми всі розуміємо, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом, – додала вона.

Прокопенко також розповіла, що командири Азову відмовилися від відвідин їх рідними. Вони назвали це чоловічою військовою солідарністю, оскільки хочуть морально бути на рівні зі своїм рядовим складом.

Нагадаємо, у вересні 2022 року у межах обміну вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед них – командири захисників Азовсталі. Відтоді п’ятеро азовців перебувають у Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

Читайте також
Командири Азову відмовилися, щоб до них приїжджали дружини: Тавр пояснив чому
Азов, Денис Прокопенко

Джерело: Укрінформ
Азов, Війна в Україні, Туреччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Коли Україна сподівається отримати F-16: в Міноборони озвучили терміни
Винищувачі F-16
РФ важко на фронті, тому зміщує акценти на політику: Маляр пояснила вкиди про вибори
Ганна Маляр
ЗСУ тримають оборону: в Міноборони спростували заяви окупантів про “взяття” Бахмута
Бахмут
Резніков анонсував нову зустріч у форматі Рамштайн: що буде у фокусі
Командири Азову у Туреччині не на курорті: дружина Редіса про те, в яких вони живуть умовах
У розвідці розповіли, про що свідчить перекидання РФ резервів на Бахмутський напрямок
Командири Азову у Туреччині не на курорті: дружина Редіса про те, в яких вони живуть умовах
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Командири Азову у Туреччині не на курорті: дружина Редіса про те, в яких вони живуть умовах
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Командири Азову у Туреччині не на курорті: дружина Редіса про те, в яких вони живуть умовах
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Командири Азову у Туреччині не на курорті: дружина Редіса про те, в яких вони живуть умовах
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Командири Азову у Туреччині не на курорті: дружина Редіса про те, в яких вони живуть умовах
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь