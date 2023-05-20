Командири Азову у Туреччині не на курорті: дружина Редіса про те, в яких вони живуть умовах

Дружина бійця Дениса Редіса Прокопенка та засновниця Асоціації сімей захисників Азовсталі Катерина Прокопенко розповіла, що командири Азову, які зараз у Туреччині, живуть на закритому об’єкті, але мають доступ до інформації.

Про це вона розповіла в інтерв’ю агентству Укрінформ.

За її словами, вони перебувають у безпечному місці, і землетруси, які сталися у Туреччині, їх не торкнулися.

— Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, “твій чоловік – на курорті”. Це неправда. Вони на закритому режимному об’єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті й не на морі, – розповіла Юлія.

Вона додала, що у командирів Азову у Туреччині є певний режим, регламентовані дзвінки та розклад. Вони не зазнають тортур, як у Росії, але не на свободі повністю.

— Ми всі розуміємо, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом, – додала вона.

Прокопенко також розповіла, що командири Азову відмовилися від відвідин їх рідними. Вони назвали це чоловічою військовою солідарністю, оскільки хочуть морально бути на рівні зі своїм рядовим складом.

Нагадаємо, у вересні 2022 року у межах обміну вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед них – командири захисників Азовсталі. Відтоді п’ятеро азовців перебувають у Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

Джерело : Укрінформ

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