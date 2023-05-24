Загальний залп – вісім Калібрів: РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Росія утримує на бойовому чергуванні у Чорному морі шість кораблів, з яких один ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі зараз перебуває один ворожий корабель, а у Середземному – сім, зокрема один носій крилатих ракет типу Калібр, загальний залп до чотирьох ракет.

Напередодні, 23 травня, на бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримала вісім кораблів, зокрема два ракетоносії з 16 Калібрами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони РФ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.