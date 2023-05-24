Незахищенність кордону РФ стала одкровенням: як у світі реагували на атаку Бєлгородської області

Після проникнення росіян з Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону свобода Росії (ЛСР) в прикордонні райони Бєлгородської області, за чим українці спостерігали, переважно, з позитивними емоціями, деякі міжнародні інституції були занепокоєні можливою ескалацією.

Водночас світові медіа та експерти вказували на слабкість російських кордонів та успішність операції.

Якою була реакція на операцію РДК та ЛСР в Бєлгородській області – читайте на Фактах ICTV.

Німецька газета Allgemeine Zeitung Mainz вважає, що російській владі слід соромитись того, що був втрачений контроль над кордоном Росії.

– Серед білого дня група озброєних бійців перейшла кордон і, як повідомляється, взяла під контроль територію до 30 кв. км, принаймні на короткий час. Це має викликати почуття сорому в Москві, – йдеться у матеріалі.

Газета також називає атаку “приниженням для розпалювача війни Володимира Путіна та російської армії”.

У коментарі DW військовий експерт, відставний британський розвідник Френк Ледвідж сказав, що для нього чи не головним одкровенням того, що сталося, стало те, наскільки погано захищений кордон з боку Росії.

Левідж додав, що буде ще ціла низка схожих операцій. І навіть дії на території Росії не матимуть для України небажаних наслідків, бо Москва вже вичерпала потенціал для ескалації, вважає експерт.

У легіоні Свобода Росії тим часом заявили, що “укотре зруйновано міф про те, що громадяни РФ у безпеці і РФ сильна, за фактом – влада роками просто розкрадала бюджет і брехала, що все добре”.

– Резервів у РФ для реагування на військові кризи немає – всі військовослужбовці мертві, поранені або в Україні. РФ абсолютно не захищена, – йдеться у повідомленні.

Легіонери також кажуть, що продовжують “звільняти Бєлгородську область” разом із Російським добровольчим корпусом.

У Держдепі США, коментуючи ситуацію в Бєлгородській області, заявили, що світу слід пам’ятати, хто є агресором у російсько-українській війні.

– Я вважаю, що важливо нагадати світу, що Росія почала цю війну, Росія продовжує нападати на цивільних. Росія цілиться в школи і лікарні, цивільну інфраструктуру. Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія, – сказав речник Держдепу Меттью Міллер.

Речник генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що всі сторони мають не допустити ескалації та розповсюдження бойових дій після “інциденту” Бєлгородській області Росії.

– Ми, звичайно, із занепокоєнням стежимо за повідомленнями про інцидент у Бєлгородській області РФ. Ми ознайомилися із заявами представників як України, так і Росії. З боку ООН ми не можемо підтвердити повідомлення або будь-яку інформацію, що стосується залучених сторін, про причетність яких йдеться в ЗМІ, —, – сказав він, слова якого наводить російський ТАСС.

Дюжаррік наголосив, що ООН закликає утриматися від дій та риторики, які можуть призвести до подальшої ескалації.

Американська газета The New York Times пише, що участь українських військових в операції не є очевидною.

NYT із посиланням на високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності, пише, що жоден український боєць не входив на територію Росії, а підрозділи, які брали участь в операції, зазнали втрат, але “не настільки значних, щоб вплинути на їхню боєздатність”.

Російський губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков своєю чергою заявив, що у нього є багато запитань до Міністерства оборони РФ у зв’язку з атакою збройного угруповання на прикордонні райони області.

Під час онлайн-трансляції один із глядачів поставив губернатору запитання, чому, попри запевнення влади, що “все під контролем”, “противник доходить до райцентру практично на танках”. “Чому дірявий кордон? Хіба не можна попросити Міноборони посилити безпеку регіону, якщо в нас усе погано?”, – запитав глядач.

У відповідь Гладков заявив, що “згоден” з автором запитання і що влада має забезпечувати безпеку жителів регіону:

– Я з вами згоден, у мене ще більше запитань, ніж у вас, до міністерства оборони. Тому я не хочу коментувати, тому що вважаю, що це неправильно. Потрібно зробити висновки з тих помилок, які були допущені, – відповів він.

Протягом 22 травня на території Бєлгородської області відбулась операція підрозділів Російського добровольчого корпусу (РДК) та легіону Свобода Росії (ЛСР). Результатом операції став знищений прикордонний пункт в області та “звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Поділ”, заявляли у підрозділах. Також повідомлялось про бої за населений пункт Грайворон між армією РФ та РДК/ЛСР.

Вже ввечері 22 травня на території Бєлгородської області був запроваджений “режим контртерористичної операції”.

Фото: РДК

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