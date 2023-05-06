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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Так, ми збили Кинджал – командувач ПС ЗСУ підтвердив знищення ракети Х-47

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив знищення ракети Х-47 Кинджал.

– Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили “не имеющий аналогов” Кинджал! ЗРК Patriot – сила, – написав Микола Олещук.

Сталось це, зазначає командувач ПС ЗСУ, під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області, коли МіГ-31К випустив із території Росії ракету Х-47.

Микола Олещук попросив, як кажуть в Україні, не бігти поперед батька в пекло, завчасно оприлюднюючи інформацію, якою може скористатися ворог.

– Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим і коли збили! На все свій час, – запевнив Микола Олещук.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Ракетні удари Росії
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