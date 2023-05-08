Вісім нових ударних рот БпЛА готові до бою – Федоров

В Україні сформовано вісім ударних рот БпЛА. Їм було передано пікапи, ударні коптери та FPV-дрони.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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– Важливо, що всі дрони – українського виробництва. Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виготовляли тисячі дронів, які зараз потрібні Силам оборони, – написав він у Telegram.

Федоров наголосив, що утворення ударних рот – це безпрецедентний і своєчасний крок.

– Вдячний Генштабу, Міноборони та Держспецзв’язку за інноваційний підхід в ухваленні рішень. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті, – написав Федоров, уточнивши, що головним пріоритетом залишається забезпечення технологіями й інших підрозділів.

Фото: Михайло Федоров

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