Вісім нових ударних рот БпЛА готові до бою – Федоров
В Україні сформовано вісім ударних рот БпЛА. Їм було передано пікапи, ударні коптери та FPV-дрони.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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– Важливо, що всі дрони – українського виробництва. Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виготовляли тисячі дронів, які зараз потрібні Силам оборони, – написав він у Telegram.
Федоров наголосив, що утворення ударних рот – це безпрецедентний і своєчасний крок.
– Вдячний Генштабу, Міноборони та Держспецзв’язку за інноваційний підхід в ухваленні рішень. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті, – написав Федоров, уточнивши, що головним пріоритетом залишається забезпечення технологіями й інших підрозділів.
Фото: Михайло Федоров
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