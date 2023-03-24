Березень, 24 в 19:36

Український уряд ухвалив постанову, яка прискорює створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, а також створить умови для стрімкого розвитку галузі українських військових технологій.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністр назвав це рішення “історичним”, яке може пришвидшити перемогу України та розвинути ринок БПЛА в державі.

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– Неодмінним складником перемоги завжди були сміливі економічні та політичні рішення. Перша та Друга світова, В’єтнам чи Афганістан — крім подій на полі бою, у цих війнах також були вирішальними дії урядів, які створювали преференції та умови для розвитку оборонної галузі, диверсифікували економіку та переводили її на “військові рейки”, – пояснив він.

За його словами, сьогодні Кабмін дав старт масовому виробництву дронів в Україні.

– Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек (з англійської – military-tech, військові технології – Ред.), – написав він.

За його словами, у межах Координаційного штабу з виготовлення дронів були комплексно пропрацьовані з усіма українськими виробниками БПЛА.

– Зібрали їхні болі та блокери і системно рухаємося у вирішенні питань. Разом з Міноборони, Мінекономіки, Мінстратегпром та ДССЗЗІ, – написав міністр.

Михайло Федоров каже, що сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток та конкурувати з іноземними компаніями.

– Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу — пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт, – пояснив він.

Міністр вказує, що важливим є те, що постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави.

– Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%, – пояснив він.

Михайло Федоров каже, що місяць тому уряд України прибрав проблему щодо експертного контролю товарів подвійного призначення, ухваливши пришвидшену процедуру для дронів.

– А зараз можемо офіційно сказати, що проєкт Армія дронів з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць, – написав він.

Міністр Федоров подякував особисто прем’єр-міністру за “велику політичну волю” та Кабміну загалом за підтримку важливої ініціативи.

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Фото: Аеророзвідка