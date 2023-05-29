Гучно ще в одній області: на Хмельниччині пролунали вибухи

У Хмельницькі області пролунали вибухи.

У Хмельницькій ОВА підтвердили, що в області пролунали звуки вибухів.

– В області пролунали звуки вибухів. Не знімайте роботу сил ППО та до завершення тривоги залишайтеся в укриттях! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 29 травня вночі РФ знову завдала масованого удару по містах України. Так, вибухи вже пролунали у Київській, Вінницькій області та в Одесі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.