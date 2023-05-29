Гучно ще в одній області: на Хмельниччині пролунали вибухи
У Хмельницькі області пролунали вибухи.
У Хмельницькій ОВА підтвердили, що в області пролунали звуки вибухів.
– В області пролунали звуки вибухів. Не знімайте роботу сил ППО та до завершення тривоги залишайтеся в укриттях! – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 29 травня вночі РФ знову завдала масованого удару по містах України. Так, вибухи вже пролунали у Київській, Вінницькій області та в Одесі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко