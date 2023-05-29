В Одесі пролунали вибухи: що відомо
В Одесі пізно вночі пролунали вибухи. Повідомляється про роботу ППО.
Про це написав у Telegram речник ОВА Сергій Братчук.
Раніше повідомлялось, що БпЛА рухаються у напрямку Одещини.
ОК Південь повідомили, що можлива декілька хвиль атаки.
– Ворог атакує з повітря. Іде бойова робота. Нагадуємо, що всім необхідно бути в укриттях, не знімати і не викладати в мережу роботу ППО. Навіть наслідки бойової роботи в повітрі можуть завдавати шкоди уламками на землі, – йдеться у повідомленні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко