В Одесі пролунали вибухи: що відомо

В Одесі пізно вночі пролунали вибухи. Повідомляється про роботу ППО.

Про це написав у Telegram речник ОВА Сергій Братчук.

Раніше повідомлялось, що БпЛА рухаються у напрямку Одещини.

ОК Південь повідомили, що можлива декілька хвиль атаки.

– Ворог атакує з повітря. Іде бойова робота. Нагадуємо, що всім необхідно бути в укриттях, не знімати і не викладати в мережу роботу ППО. Навіть наслідки бойової роботи в повітрі можуть завдавати шкоди уламками на землі, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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