Генерал США про контрнаступ України: Ми побачимо колосальний успіх

Україна безперечно переможе у розв’язаній РФ повномасштабній війні, а контрнаступ, до якого готуються українські Збройні сили, матиме успіх.

Такий прогноз дав американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Таким чином він відповів на запитання, чи має наша країна зараз ініціативу у війні.

– Немає сумнівів у тому, що Збройні сили та спецслужби України виграють цю війну, – зазначив Болдвін.

Генерал уточнив, що зараз не можна спрогнозувати терміни завершення воєнних дій, проте українці “безперечно, на правильному шляху”.

Коментуючи майбутній український контрнаступ, Болдвін нагадав про ефективну тактику військових ЗСУ.

– Я гадаю, час покаже, і ми побачимо колосальний успіх (контрнаступу ЗСУ. – Ред.). Тому що, пам’ятайте, військові діють способами, які не розраховані на те, щоб справити враження на пресу. Вони розраховані на те, щоб вбивати ворогів і перемагати у війні, – наголосив він.

Генерал додав, що Україна має виграти війну, а для цього потрібна постійна підтримка з боку Сполучених Штатів. Болдвін підтвердив, що обсяги допомоги залежать від успіхів ЗСУ на полі бою.

Генерал також озвучив власне бачення, якою має бути перемога України у війні. За його словами, це звільнення всіх українських територій, окупованих РФ з 2014 року.

– Не можу говорити за уряд США, але особисто я визначаю успіх, перемогу у цій війні як відновлення кордонів України до 2014 року. Отже, весь Донбас, увесь Крим – ось що означає перемога, – повідомив Болдвін.

Він спрогнозував, що звільнення територій України відбуватиметься військовим шляхом “у короткостроковій перспективі”, а згодом буде застосована і дипломатія.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що українська армія готова до контрнаступу, який може розпочатися уже найближчим часом.

А керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов зазначав, що Україна вже отримала необхідну мінімальну кількість озброєння та військової техніки для контрнаступу.

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