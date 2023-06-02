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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На наступній зустрічі Рамштайн ухвалять рішення про механізм підготовки пілотів – Зеленський

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон
Фото: Офіс президента

На наступній зустрічі у форматі Рамштайн ухвалять рішення про механізм підготовки українських пілотів.

Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона.

– З урахуванням паралельних консультацій зі США та іншими зацікавленими країнами ми доручили нашим міністрам оборони спільно працювати з метою розробки офіційного рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки пілотів та технічного персоналу на основі запиту української сторони, яке буде ухвалене на наступній зустрічі у форматі Рамштайн усіма країнами – учасницями ініціативи з підготовки пілотів винищувальної авіації, – йдеться у заяві.

Також лідери двох країн підтвердили готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків, коли це буде доцільно для Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський провів неформальну зустріч із лідерами європейських країн у межах коаліції винищувачів.

Учасники обговорили практичні питання, пов’язані з початком тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та літаках інших типів.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Російська агресія
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