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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Тренування пілотів на F-16 та постачання літаків: Зеленський провів зустріч у межах коаліції винищувачів

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Під час візиту до Молдови президент України Володимир Зеленський провів неформальну зустріч із лідерами європейських країн у межах коаліції винищувачів.

Учасники обговорили практичні питання, пов’язані з початком тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та літаках інших типів. Сторони домовилися почати цей процес найближчим часом.

Також лідери торкнулися майбутнього постачання літаків і створення необхідної для них інфраструктури.

– Президент України та європейські лідери домовилися продовжити після майбутніх консультацій з американською стороною роботу над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків (Небесного щита України) на наступній зустрічі у форматі Рамштайн, – повідомили на сайті Офісу президента.

Під час зустрічі Володимир Зеленський заявив про необхідність формування коаліції Петріотів на тлі посилення ракетних обстрілів українських міст із боку Росії.

У переговорах взяли участь: прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Молдова, Російська агресія
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