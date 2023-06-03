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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Змінили правила гри: CNN розповів, як дрони допомагають Україні на фронті

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

Безпілотні літальні апарати допомогли українським військовим змінити правила гри на полі бою. Дрони стали “очима” Збройних сил України під час ударів по позиціях і техніці армії РФ.

Про це йдеться в статті американського телеканалу CNN під назвою: Всередині секретної української програми дронів.

В матеріалі зазначається, що перша хвиля виробництва дронів в Україні розпочалася ще в 2014 році – після окупації Криму та вторгнення військ РФ на Донбас. А в 2022 році, після початку повномасштабної війни, стартувала друга хвиля.

Спочатку безпілотники в основному застосовувалися для повітряної розвідки та коригування вогню української артилерії по ворожих цілях. А тепер бойові БпЛА самі стали знаряддям завдання ударів по позиціях військ РФ.

Вони можуть долати відстань у десятки кілометрів, нести кілька кілограмів вибухівки та знищувати ворожу техніку.

Загалом в Україні з’явилися десятки розробників дронів. Як зазначає CNN, ця галузь побудована “на українській винахідливості та інстинкті виживання”, і український Кабінет міністрів прагне підтримувати її розвиток.

Армія дронів

Журналісти CNN побували на полігоні в передмісті Києва, де виробники БпЛА взяли участь у конкурсі безпілотників, організованому Міністерством цифрової трансформації України.

Йдеться, ймовірно, про Суперкубок FPV від Армії дронів – спільного проєкту Міноборони, Мінцифри, Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку та платформи UNITED24.

Як розповідав віцепрем’єр Михайло Федоров, у цьому заході брали участь 14 виробників безпілотників. Представникам Сил оборони України були продемонстровані можливості FPV-дронів: від швидкості розгортання до якості знищення наземних цілей.

Особливістю FPV-дронів є те, що ними можна керувати через спеціальні окуляри, куди в режимі реального часу передається зображення з камери безпілотника. Оператор у таких окулярах бачить місцевість, начебто він перебуває всередині самого БпЛА. Звідси і назва FPV – First Person View (тобто вид від першої особи).

Такі дрони – швидкі та маневрені, здатні зі снайперською точністю влучати в ціль та знищувати російську техніку вартістю в мільйони доларів.

Людина з дроном

Фото: Telegram Михайла Федорова

Як пояснив Михайло Федоров, кожні кілька тижнів влада влаштовує такі випробування дронів, шукає нових розробників.

– Для нас дуже важливо знайти компанії, які можуть масштабуватися, подивитися на нові формати використання (дронів, – Ред.), бо це технологічна війна… FPV-дрони стають все більш актуальними на передовій, тому що це можливість завдати прицільного удару, допомагаючи звузити фокус артилерії, – наголосив Федоров у коментарі CNN.

Він уточнив, що Україні “потрібні десятки тисяч” таких дронів щомісяця.

У рамках урядової ініціативи Армія дронів були послаблені обмеження на імпорт та податки на безпілотні технології. Такі кроки мають стимулювати розвиток виробництва дронів для потреб Збройних сил України.

Федоров повідомив CNN, що Україна наразі нарощує виробництво дронів великої дальності.

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Застосування на фронті

Віцепрем’єр Михайло Федоров зазначив, що безпілотники дешеві та відносно прості у виробництві, і ці якості допомогли БпЛА “змінити правила гри” у воєнних діях.

Бригадний генерал, голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, який відповідає за закупівлю безпілотників для військових, підтвердив CNN, що БпЛА змінили методи ведення війни. За його словами, ЗСУ можуть використовувати всі види дронів.

– Кожен тип безпілотників має абсолютно різне застосування. Потрібні як дешеві, так і дорогі дрони. І дрони з різними видами зв’язку. Чим більше у нас буде моделей, чим більше у нас буде каналів зв’язку, тим ефективнішою буде наша робота, – пояснив Щиголь.

Він додав, що кінцевою метою є масове виробництво дронів в Україні. Наразі близько 30 компаній вже запустили серійне виробництво.

– Наша мета – закупити до 200 тис. (дронів, – Ред.) до кінця року, – заявив Щиголь.

Тож Україна планує розширювати масштаби своєї програми безпілотників, а також їх використання на полі бою.

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Фото: Telegram Михайла Федорова

Джерело: CNN
Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, ЗСУ, Кабінет міністрів, Михайло Федоров
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