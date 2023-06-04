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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уранці росіяни атакували Харківську область із вертольотів і танків – Синєгубов

Російські вертольоти Мі-8

Уранці 4 червня росіяни атакували місто Вовчанськ Чугуївського району, а також села Івашки та Гур’їв Козачок Богодухівського району Харківської області.

У Вовчанську під час масованої атаки пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано два будинки та господарчі споруди.

Івашки окупанти обстрілювали з вертольотів.

На щастя, масштабних руйнувань і жертв немає.

Село Гур’їв Козачок зазнало танкового обстрілу.

Будівля будинку культури від прямого влучання зазнала значних пошкоджень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Харківська область
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