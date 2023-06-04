Уранці росіяни атакували Харківську область із вертольотів і танків – Синєгубов
Уранці 4 червня росіяни атакували місто Вовчанськ Чугуївського району, а також села Івашки та Гур’їв Козачок Богодухівського району Харківської області.
У Вовчанську під час масованої атаки пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано два будинки та господарчі споруди.
Івашки окупанти обстрілювали з вертольотів.
На щастя, масштабних руйнувань і жертв немає.
Село Гур’їв Козачок зазнало танкового обстрілу.
Будівля будинку культури від прямого влучання зазнала значних пошкоджень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Міноборони Росії
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