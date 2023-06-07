Хотіли стримати наступ ЗСУ, а нашкодили своїм позиціям – Маляр про підрив Каховської ГЕС

Окупанти довго готувалися до підриву Каховської ГЕС, і час скоєння цього воєнного злочину Росія обрала невипадково.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Заступниця міністра розповіла, що водою затопило і військові підрозділи окупантів, і вони вимушені покидати свої позиції.

– Швидше за все, вони це роблять, щоб не дати нашим Збройним силам здійснювати те, що вони планують робити. Але ми зараз бачимо, що ситуація обернулася навпаки, і росіяни більше зашкодили собі й своїм збройним силам, своїм укріпрайонам і своїм військовим позиціям, – сказала вона.

На думку Маляр, через підрив Каховської ГЕС більше постраждає населення тимчасово окупованої частини Херсонської області.

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