Вибух зсередини Каховської ГЕС – найімовірніша причина руйнування дамби – NYT

Зовнішня атака або структурна несправність не могли б спричинити руйнування Каховської ГЕС, тому, найімовірніше, це був вибух всередині дамби, пише американське видання The New York Times із посиланням на експертів.

– Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (100 фунтів – це понад 45 кг, – Ред.). Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності, – пояснює автор публікації.

Професор інженерії й експерт з вибухових речовин в Університеті Іллінойсу Нік Глумак каже, що кількість вибухівки, яку може нести боєголовка, обмежена, тому навіть пряме влучання може не зруйнувати дамбу.

Інший експерт – професор інженерії в Університеті Меріленда і член Національної академії інженерії Грегорі Б. Бехер, який вивчав руйнування дамб – вважає цей випадок підозрілим.

За його словами, деякі дамби руйнуються через сильні потоки води, що переповнюють їх, однак у такому випадку руйнування починається із земляної частини дамби, з обох берегів.

Проте фото та відеозаписи свідчать, що Каховська дамба була прорвана спочатку посередині, поруч з електростанцією, що прилягає до берега, який контролює саме Росія.

Обидва кінці дамби спочатку здавалися неушкодженими, хоча протягом дня все більша частина дамби руйнувалася. Поєднання пошкоджених шлюзових затворів і високої води може зірвати кілька затворів, але не очікувалося, що вони розірвуть на частини таку велику частину дамби, підсумував Бехер.

В українській розвідці кажуть, що причетність Росії до підриву Каховської ГЕС доводять і публічні заяви російських чиновників та пропагандистів.

Фото: Укргідроенерго

Джерело : NYT

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