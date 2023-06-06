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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

УПЦ МП дали 3 дні, щоб залишити приміщення на території Києво-Печерської лаври

Києво-Печерська лавра
Фото: Depositphotos

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики завершила роботу з інвентаризації й передавання майна Києво-Печерської лаври та підписала із Національним заповідником відповідний акт.

Про це повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко у Telegram.

У звіті комісія вказала на порушення вимог законодавства з боку ченців Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП.

– Загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів. Усі в різних станах. УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та зведення новобудов на території заповідника. З усім цим ще будемо розбиратися, – написав міністр.

На основі звіту комісії Мінкульту заповідник вимагає від представників УПЦ МП протягом трьох днів залишити всі зайняті приміщення на території лаври.

За словами Ткаченка, заповідник уже направив УПЦ МП відповідну вимогу про негайне звільнення приміщень лаври. Якщо цього не станеться, тоді буде подано позов до суду.

10 березня 2023 року Національний заповідник Києво-Печерська лавра повідомив, що розриває договір про безоплатне користування будівлями на території заповідника зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП із 29 березня.

Йшлося про будівлі Нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир. Договір оренди про користування будівлями з боку УПЦ у Верхній лаврі сплив 31 грудня 2022 року. Після цього Успенський собор і Трапезну церкву повернули в управління держави.

Роботі комісії намагалися перешкодити представники УПЦ МП та невідомі люди. Пізніше Господарський суд Києва ухвалою заборонив перешкоджати роботі комісії МКІП з прийняття-передання державного майна Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

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Києво-Печерська лавра, Мінкульт, Олександр Ткаченко, УПЦ МП
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