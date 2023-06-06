Генерал США про майбутній контрнаступ: Впевненість України контрастує із хаосом у РФ

Україна в очікуванні контрнаступу демонструє тверду впевненість у своїх діях, тоді як всередині РФ наростає хаос.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті генерал США у відставці, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.

Він прокоментував відео, яке напередодні поширила в Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На цьому запису українські військовослужбовці з різних родів військ натякають, що не варто розповсюджувати інформацію про їхні дії на фронті.

У підписі до відео Маляр зазначила, що плани про контрнаступ ЗСУ “люблять тишу”, а тому ніхто не оголошуватиме про його початок.

За словами генерала Гертлінга, це відео демонструє впевненість українських захисників, натякає на те, що ЗСУ готові і скоро почнуть довгоочікуваний контрнаступ.

– Жодних хвастощів, жодного вихваляння, жодних вказівок на те, що відбувається… Тільки нюанс, що “ми готові, і ми збираємося йти”. Ніколи не недооцінюйте свого ворога, але потрібно бути впевненим у своєму потенціалі, – написав генерал.

Any commander will make an assessment of their force and the enemy’s force. There are “indicators” as to what will be outcomes when the two meet. One area I always watch: Overt show of confidence…in people, leaders, equipment, plan. Not cockiness or swagger, confidence. 1/12 https://t.co/mseLGQPl87 — MarkHertling (@MarkHertling) June 4, 2023

Він також звернув увагу на процеси, що відбуваються в РФ: з боку засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина лунає критика на адресу уряду та російської армії; окупанти вбивають командирів перед тим, як дезертирувати; антипутінські повстанці продовжують наступ в районі російського міста Шебекіно.

– Ці “індикатори” демонструють величезну різницю між твердою впевненістю України та зростанням хаосу в РФ, – наголосив Гертлінг.

Американський генерал прогнозує, що майбутня контрнаступальна операція Збройних сил України буде “складною і жорсткою”. ЗСУ під час великого наступу застосують отримане від союзників озброєння, намагаючись прорвати оборонні позиції РФ, які окупанти посилювали протягом останніх шести місяців.

При цьому Гертлінг зазначив, що без навчених і добре керованих солдатів оборонні споруди РФ будуть абсолютно непотрібними.

Військовий прогнозує, що українській контрнаступ може поєднувати як завдання із розгрому військ РФ так і зі звільнення територій.

Гертлінг припустив, що низка підрозділів ЗСУ можуть здійснити прориви на ключових ділянках фронту, відвойовуючи території. Або ж підрозділи армії України з важкою бронетехнікою можуть сконцентруватися на меншій кількості ділянок з метою прориву фронту, розриву ліній постачання рашистів та оточення сил РФ.

Крім того, генерал допускає наступ ЗСУ на кількох напрямках меншими бронетанковими силами, зі збереженням значних резервів, готових розвинути успіх прориву оборони РФ.

Гертлінг додав, що будь-який із планів контрнаступу потребує значної логістичної підготовки, ретельного планування, напрацювання маршрутів, синхронізації підрозділів і розвідки.

Генерал наголосив, що ніхто не знає, як і коли відбуватиметься контрнаступ ЗСУ. Він також висловив переконання, що Україна зуміє відвоювати території.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, контрнаступ дасть змогу українській армії звільнити стратегічно важливу територію. Він висловив переконання, що ЗСУ досягнуть успіху.

Джерело : Голос Америки

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