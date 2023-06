Генерал США про майбутній контрнаступ: Впевненість України контрастує із хаосом у РФ

Україна в очікуванні контрнаступу демонструє тверду впевненість у своїх діях, тоді як всередині РФ наростає хаос.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті генерал США у відставці, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.

Він прокоментував відео, яке напередодні поширила в Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На цьому запису українські військовослужбовці з різних родів військ натякають, що не варто розповсюджувати інформацію про їхні дії на фронті.

У підписі до відео Маляр зазначила, що плани про контрнаступ ЗСУ “люблять тишу”, а тому ніхто не оголошуватиме про його початок.

За словами генерала Гертлінга, це відео демонструє впевненість українських захисників, натякає на те, що ЗСУ готові і скоро почнуть довгоочікуваний контрнаступ.

Any commander will make an assessment of their force and the enemy’s force.

There are “indicators” as to what will be outcomes when the two meet.

One area I always watch: Overt show of confidence…in people, leaders, equipment, plan. Not cockiness or swagger, confidence. 1/12 https://t.co/mseLGQPl87

— MarkHertling (@MarkHertling) June 4, 2023