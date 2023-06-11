Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод

Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод

У російському місті Ростов-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на території заводу Ростсельмаш у неділю, 11 червня.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, причиною пожежі стали “покришки, які спалахнули”.

Місцеві мешканці повідомляють, що чорний дим від пожежі видніється у всьому місті. Російське МНС заявило, що пожежу локалізували на площі 80 кв.

Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод

Над приборканням вогню працювали майже 40 рятувальників та 11 спецмашин. Стверджується, що пожежа почалася близько 12.00, а о 12.24 її локалізували.

Ростсельмаш – це один із найбільших заводів у Росії з виробництва сільськогосподарської техніки.

Нагадаємо, у травні “через покришки” сталася пожежа на аеродромі  у селі Гостилиці у Ленінградській області в Росії.

Відверто, у Росії часто трапляються пожежі останнім часом. 9 травня в Уфі горіли 10 цистерн із паливом у районі залізниці, а 6 червня повідомляли про пожежу на енергооб’єкті у Бєлгородській області.

Читайте також
У підмосковному Одинцово сталась масштабна пожежа
Пожежа в Одинцово 25 травня 2023

Пожежа, Росія, Ростов-на-Дону
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Бєлгородщині з рейок зійшли 15 вантажних вагонів
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
ГУР про передачу Росією полонених українців до Угорщини: це російська ІПСО
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
За рік режим Лукашенка передав Росії понад 131 тис. тонн боєприпасів – ЗМІ
Лукашенко і Путін
Горить 10 цистерн: в Уфі на базі пально-мастильних матеріалів сталася пожежа
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
33 країни підтримали Україну у позові проти Росії в суді ООН за конвенцією про геноцид
Суд ООН, палац миру
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (11.06.2023)
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (11.06.2023)
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (11.06.2023)
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (11.06.2023)
Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь