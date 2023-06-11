Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод

У російському місті Ростов-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на території заводу Ростсельмаш у неділю, 11 червня.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, причиною пожежі стали “покришки, які спалахнули”.

Місцеві мешканці повідомляють, що чорний дим від пожежі видніється у всьому місті. Російське МНС заявило, що пожежу локалізували на площі 80 кв.

Над приборканням вогню працювали майже 40 рятувальників та 11 спецмашин. Стверджується, що пожежа почалася близько 12.00, а о 12.24 її локалізували.

Ростсельмаш – це один із найбільших заводів у Росії з виробництва сільськогосподарської техніки.

Нагадаємо, у травні “через покришки” сталася пожежа на аеродромі у селі Гостилиці у Ленінградській області в Росії.

Відверто, у Росії часто трапляються пожежі останнім часом. 9 травня в Уфі горіли 10 цистерн із паливом у районі залізниці, а 6 червня повідомляли про пожежу на енергооб’єкті у Бєлгородській області.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.