Чорний дим видніється по всьому місту: у Ростові загорівся завод
У російському місті Ростов-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на території заводу Ростсельмаш у неділю, 11 червня.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо, причиною пожежі стали “покришки, які спалахнули”.
Місцеві мешканці повідомляють, що чорний дим від пожежі видніється у всьому місті. Російське МНС заявило, що пожежу локалізували на площі 80 кв.
Над приборканням вогню працювали майже 40 рятувальників та 11 спецмашин. Стверджується, що пожежа почалася близько 12.00, а о 12.24 її локалізували.
Ростсельмаш – це один із найбільших заводів у Росії з виробництва сільськогосподарської техніки.
Нагадаємо, у травні “через покришки” сталася пожежа на аеродромі у селі Гостилиці у Ленінградській області в Росії.
Відверто, у Росії часто трапляються пожежі останнім часом. 9 травня в Уфі горіли 10 цистерн із паливом у районі залізниці, а 6 червня повідомляли про пожежу на енергооб’єкті у Бєлгородській області.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова