Угорщину треба виключити з НАТО, якщо Орбан хоче шантажувати блок – польський генерал

Угорщина мала вдосталь часу, щоб визначитися, на чиєму вона боці – НАТО чи Росії. Якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче шантажувати блок, то потрібно цю країну виключити з організації.

Таку думку висловив екскомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак в інтерв’ю агентству Укрінформ.

За його словами, Організація Північноатлантичного договору дала достатньо часу Угорщині, щоб вона “отямилася”.

— Якщо Угорщина є на боці Путіна, то їй треба показати “жовту картку” і сказати так: якщо ви не зміните позицію, то виходите з НАТО. Не може бути так, що Угорщина тероризує весь Альянс, потрібно перервати угорський шантаж у НАТО. Якщо Орбан хоче шантажувати НАТО, то Угорщину треба виключити з Альянсу, – сказав генерал.

Скшипчак додав, що в блоці не може бути країн, які грають на боці обох сторін. НАТО є монолітною структурою, відкритою для тих, хто захищає демократію, свободу і мир.

— Треба чітко сказати: позиція Орбана шкодить єдності НАТО. Будапешту треба дати зрозуміти: або він з НАТО, або проти. У другому випадку така Угорщина не потрібна Альянсу, вона є для Організації політичним та економічним тягарем. Для країн, з такою позицією, як в Орбана, не може бути місця в Альянсі, – наголосив він.

Угорський прем’єр Віктор Орбан ще до повномасштабної війни відзначався своєю антиукраїнською позицією. Останнім часом він відзначився кількома цинічними заявами у бік України.

Зокрема, він заявляв, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії. Крім того, нещодавно уряд Угорщини оприлюднив відео, яке нібито має закликати людей до швидшого миру в Україні. Але у ролик Крим чомусь зобразили не як частину України.

Джерело : Укрінформ

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