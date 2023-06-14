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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

З нашого боку втрати в рази менші: Маляр озвучила цифри щодо загиблих на двох напрямках

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила співвідношення наших втрат із втратами ворога на двох напрямках фронту.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону Єдині новини під час спілкування з ведучим Вадимом Карп’яком.

— Щодо втрат у нас кілька разів звучали ці цифри. Наприклад, від ОК Південь були цифри десь пів року тому, вони давали співвідношення 6,5-7. Тобто в нас у шість з половиною-сім разів були менші втрати на тому напрямку, ніж у ворога, – сказала Маляр.

Вона наголосила, що загалом протягом всієї війни і повномасштабного вторгнення з українського боку втрати в рази менші.

— Приміром, за минулий тиждень у нас фактично два оперативно-стратегічних угруповання військ, де здійснювався наступ – це Хортиця і Таврія. По Хортиці співвідношення у ворога загиблих у 8,73 більше. Якщо говорити про Таврію, там загиблих у ворога у 5,30 більше, ніж у нас, – сказала чиновниця.

Маляр додала, що під час війни гинуть люди та знищується техніка, але наші втрати неспівмірно менші ніж у ворога.

За її словами, Росія вкидає фейки про українські втрати, щоб нагнітати ситуацію та деморалізувати українське суспільство, щоб “боляче” влучити по мобілізації та деморалізувати наше військо, а також підняти дух і настрій своєму війську.

Вона нагадала, що під час війни діє інформаційне правило, коли жодна зі сторін не оприлюднює свої втрати, тому що ворог за цими показниками може орієнтуватися, приміром, про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, Міноборони України
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