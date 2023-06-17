На Таврійському напрямку є просування ЗСУ, окупанти втратили понад п’ять рот – Тарнавський

Збройні сили України мають успіхи на Таврійському напрямку, продовжують просуватися та знищувати сили ворога.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– Таврійський напрямок. Активна робота Сил оборони триває. Є успіхи та просування наших сил, – зазначив він.

Генерал уточнив, що під час бойових дій ворог втратив більше п’яти рот вбитими та пораненими за останню добу.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали 1 794 вогневих завдання.

За добу вдалося знищити та пошкодити 88 одиниць військової техніки РФ:

бойовий вертоліт Ка-52;

11 танків;

20 одиниць бойових машин піхоти (БМП);

два бронетранспортери (БТР);

три гаубиці 2А65 Мста-С, гаубицю 2А65 Мста-Б;

безпілотники Zala, Shahed-136, Орлан-10;

реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град;

автоматизовану станцію створення перешкод РЕБ Житель;

чотири самохідні гаубиці Акація, а також САУ Гвоздика;

систему залпового вогню Солнцепьок.

Також знищено п’ять місць зберігання боєприпасів російських окупантів.

Варто зазначити, що Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Херсонщини до Авдіївки (Донецька область).

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що ЗСУ мають успіхи на всіх напрямках Півдня, де триває наступ. Українські воїни просунулися до двох кілометрів на кожному напрямку. А в обороні захисники не втратили жодної позиції.

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