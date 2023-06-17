У НАТО зростає підтримка відмови від ПДЧ для України – Politico

Серед країн-членів НАТО зростає підтримка ідеї полегшення шляху України до членства, тобто без ПДЧ. Цілком можливо, що така пропозиція стане офіційною на саміті в липні.

Про це повідомляє видання Politico.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у приватному порядку запропонував союзникам погодитися з тим, що Україна може вступити в НАТО після війни без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). План є серією обов’язкових військових і демократичних реформ, які Україна повинна провести.

Усунення ПДЧ прискорює спробу України вступити в НАТО, але не дає гарантій того, що Київ отримає одноголосне схвалення свого членства.

У травні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Києву потрібні гарантії безпеки й упевненість у тому, що він може коли-небудь вступити в НАТО. За його словами, це необхідно для стійкого миру на континенті.

Високопоставлений дипломат зі Східної Європи сказав у п’ятницю, що пропозиція про скасування необхідності ПДЧ, “якщо її буде запропоновано, є хорошою і її підтримають”.

Президент США Джо Байден і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також заявили, що відкриті для обговорення цього питання.

Члени східного флангу НАТО хочуть, щоб Україна чітку дорожню карту після війни. Проте є і ті, які побоюються, що це розлютить Росію та призведе до ескалації, а ще ускладнить відновлення зв’язків з Москвою після війни.

Є перепона з боку Угорщини і Туреччини, яким “незручно” просувати Україну на шляху до членства, сказав посадовець з країни НАТО. Тому на саміті у Вільнюсі буде не просто.

Втім, загалом НАТО відкрите для дискусії.

Джерело : Politico

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