Немає їжі, зв’язку, світла: що відбувається в Олешках, які окупанти повністю закрили

Окупанти повністю закрили тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині та оголосили так званий карантин.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в етері телемарафону.

– Ситуація в Олешківській громаді, як і в цілому на лівому березі, дуже критична. Окупанти оголошували про якусь евакуацію, але далі слів діла не пішло. Ніякої евакуації не було. Зараз у громаді майже немає зв’язку, світла і газопостачання. Населення гостро потребує питної води і продуктів харчування, – сказав він.

За словами глави ОВА, жителів міста не випускають, а на виїздах встановлені блокпости РФ. Окупанти евакуюють у російський Воронеж лише людей, які мають російський паспорт.

Прокудін зазначив, що підтверджено 8 загиблих внаслідок підтоплення людей.

– Так, є випадки знаходження трупів людей в громаді. Ті цифри, які називають у мережі, це не підтверджена інформація, – додав він.

Водночас українським силам вдалось евакуювати близько 100 осіб з окупованого лівого берега Херсонської області. Росіяни намагаються завадити рятувальній операції, обстрілюючи населення.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС 14 населених пунктів на лівобережжі та 32 населених пункти на правобережжі Херсонської області затоплені.

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