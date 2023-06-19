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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Кількість загиблих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зросла до 17 осіб – МВС

Підрив Каховської ГЕС - Херсон
Фото: УНІАН

Через підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині загинуло 17 людей, з них 13 – внаслідок утоплення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

– Загинуло 17 осіб. З них 13 – внаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина, – написав він.

Наразі підтопленими залишаються 876 будинків. Загалом з небезпечних зон евакуйовано 3 614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Також Клименко заявив, що на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню.

– Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тис. абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тис. тонн води, – додав міністр.

Нагадаємо, що російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня.

Після теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, МВС, Російська агресія
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