Продовжиться пошук слабких місць РФ. Найближчого тижня ми не побачимо контрнаступу ЗСУ – розвідка Естонії

Сили оборони України продовжують заходи першої фази наступальної операції, а саме проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях російських окупантів.

Про це повідомив начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, пише ERR.

– Очевидно, що ініціатива в руках Збройних сил України, а це означає, що вони обирають час, місце і засоби, якими будуть атакувати підрозділи противника, – сказав він.

Гросберг зазначив, що Росія намагатиметься максимально знищити наступальні можливості України, використовуючи артилерійський вогонь, мінні поля, а також удари з повітря.

За його словами, росіяни витратили на розбудову своїх оборонних об’єктів останні дев’ять місяців.

– З цієї причини і для того, щоб не ризикувати, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і спокійно, оскільки і людські, і технічні ресурси, по суті, на вагу золота, – додав начальник розвідцентру Сил оборони Естонії.

Він підкреслив, що наступного тижня продовжиться пошук слабких місць у російських лініях і, ймовірно, по всій лінії фронту.

– Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів, – резюмував Гросберг.

Раніше американський генерал, екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес повідомив, що Збройні сили України ще не розпочали основну фазу довгоочікуваного контрнаступу.

Джерело: ERR

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