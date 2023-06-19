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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Знищили 10 окупантів у ближньому бою. Сили спецоперацій показали, як зайшли в окопи росіян

військові ЗСУ
Фото: Міноборони

Воїни Сил спеціальних оперцій з тилу зайшли в окопи противника і знищили 10 окупантів.

Про це ССО повідомили в Telegram.

– На Півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька, – йдеться у повідомленні.

Оговтавшись від несподіванки, деякі солдати РФ намагалися чинити опір, але дарма.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення українськими захисниками села П’ятихатки на Запоріжжі.

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російські солдати

Війна в Україні, ЗСУ
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