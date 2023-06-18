Окупанти планують вивезти із Бердянська до Чувашії 300 дітей: хто в зоні ризику

49 дітей, яких російські окупанти вивезли з Бердянська Запорізької області до Чувашії, та ще щонайменше три сотні, яких тільки планують вивезти нібито на оздоровлення, відбирали приблизно пів року, проводячи медогляди.

Про це під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Той факт, що першу групу дітей відправили аж до Чувашії, що орієнтовно за 1 700 км від Бердянська, доводить, що про відпочинок точно не йдеться, переконаний Іван Федоров. Дітей туди везуть задля промивання мізків.

У неповнолітніх, яких вивезли та ще тільки збираються вивезти, нібито виявили вади під час медоглядів.

– За версією ворога, майже 70% українських дітей, які живуть на тимчасово окупованій території, нібито мають певні вади. Тож щоб “виправити” їх та “оздоровити”, росіяни й збираються вивозити дітей, – зауважує Іван Федоров.

Наразі не забирають дітей, батьки яких категорично проти.

Натомість у першу чергу забирають тих неповнолітніх, які не можуть захистити себе своїми силами і перебувають у дитячих будинках чи в багатодітних сім’ях.

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