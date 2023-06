Каховська ГЕС: ЗМІ показали фото авто з вибухівкою на греблі за тиждень до підриву

За кілька днів до вибуху греблі Каховської ГЕС багато російських солдатів перебували у критичній зоні всередині ГЕС, де, як вважається, міг статися вибух.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.

На фотографіях, зроблених з українського безпілотника, отриманих AP і датованих 28 травня, помітно автомобіль, припаркований на греблі. У машині стоять величезні бочки, одна з яких, схоже, з’єднана з наземною міною, а кабель тягнеться в бік до берега річки, який захопили російські окупанти.

Як пише AP, невідомо, скільки часу машина там простояла.

