Каховська ГЕС: ЗМІ показали фото авто з вибухівкою на греблі за тиждень до підриву

За кілька днів до вибуху греблі Каховської ГЕС багато російських солдатів перебували у критичній зоні всередині ГЕС, де, як вважається, міг статися вибух.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.

На фотографіях, зроблених з українського безпілотника, отриманих AP і датованих 28 травня, помітно автомобіль, припаркований на греблі. У машині стоять величезні бочки, одна з яких, схоже, з’єднана з наземною міною, а кабель тягнеться в бік до берега річки, який захопили російські окупанти.

Як пише AP, невідомо, скільки часу машина там простояла.

Russia had the means, motive and opportunity to bring down a Ukrainian dam that collapsed earlier this month while under Russian control, according to exclusive drone photos and information obtained by @AP. https://t.co/ao2UEjWvfT — The Associated Press (@AP) June 18, 2023

Український спецпризначенець на умовах анонімності сказав, що автомобіль здавався замінованим. За його словами, однієї замінованої машини недостатньо, щоб зруйнувати греблю. Він припустив, що підрив машини міг посилити запланований вибух у машинному залі та зруйнувати верхню частину ГЕС.

Американський чиновник із посиланням на розвіддані підтвердив, що російські окупанти “деякий час перебували” в районі машинного залу на Каховській ГЕС.

Вибух, виявлений о 2:54 ночі за місцевим часом, зафіксували норвезькі сейсмічні монітори на рівні майже 2 балів. Для порівняння, вибух у порту Бейрута, який забрав життя десятків людей і спричинив значні руйнування, був зареєстрований на рівні 3,3 бала за сейсмічною шкалою і містив щонайменше 500 тонн вибухівки.

— Це означає, що це був значний вибух, – сказала Анне Стрьоммен Ліке, гендиректор Норвезького агентства з моніторингу землетрусів NORSAR.

За кілька хвилин вода з Каховського водосховища почала каскадом прориватися через зруйновану греблю, затоплюючи піщані острови на річці і більшість півдня України, включно з територією, яка поки що окупована Росією.

Як відомо, війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Фото: Укргідроенерго

Джерело : AP News

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