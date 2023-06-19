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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Каховська ГЕС: ЗМІ показали фото авто з вибухівкою на греблі за тиждень до підриву

Каховська ГЕС

За кілька днів до вибуху греблі Каховської ГЕС багато російських солдатів перебували у критичній зоні всередині ГЕС, де, як вважається, міг статися вибух.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.

На фотографіях, зроблених з українського безпілотника, отриманих AP і датованих 28 травня, помітно автомобіль, припаркований на греблі. У машині стоять величезні бочки, одна з яких, схоже, з’єднана з наземною міною, а кабель тягнеться в бік до берега річки, який захопили російські окупанти.

Як пише AP, невідомо, скільки часу машина там простояла.

Український спецпризначенець на умовах анонімності сказав, що автомобіль здавався замінованим. За його словами, однієї замінованої машини недостатньо, щоб зруйнувати греблю. Він припустив, що підрив машини міг посилити запланований вибух у машинному залі та зруйнувати верхню частину ГЕС.

Американський чиновник із посиланням на розвіддані підтвердив, що російські окупанти “деякий час перебували” в районі машинного залу на Каховській ГЕС.

Вибух, виявлений о 2:54 ночі за місцевим часом, зафіксували норвезькі сейсмічні монітори на рівні майже 2 балів. Для порівняння, вибух у порту Бейрута, який забрав життя десятків людей і спричинив значні руйнування, був зареєстрований на рівні 3,3 бала за сейсмічною шкалою і містив щонайменше 500 тонн вибухівки.

— Це означає, що це був значний вибух, – сказала Анне Стрьоммен Ліке, гендиректор Норвезького агентства з моніторингу землетрусів NORSAR.

За кілька хвилин вода з Каховського водосховища почала каскадом прориватися через зруйновану греблю, затоплюючи піщані острови на річці і більшість півдня України, включно з територією, яка поки що окупована Росією.

Як відомо, війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

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Каховська ГЕС

Фото: Укргідроенерго

Джерело: AP News
Війна в Україні, Каховська ГЕС, Херсонська область
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