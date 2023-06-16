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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вода у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається на достатньому рівні – Гроссі

гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

На особистій сторінці у Twitter він оприлюднив відеозвернення, зняте на тлі ставка-охолоджувача ЗАЕС.

Гроссі зазначив, що вода у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається на достатньому рівні. Це означає, що станція може працювати безпечно упродовж певного часу.

Зазначимо, що метою візиту гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС стала оцінка ситуації на ядерному об’єкті внаслідок підриву росіянами греблі Каховскьої ГЕС.

Перед візитом до України Гроссі анонсував запуск програми допомоги нашій країні у зв’язку з підривом гідроелектростанції.

МАГАТЕ планує визначити вплив затоплення на питну воду, здоров’я людей, ґрунт, управління водними ресурсами, а також оцінити цілісність критичної інфраструктури.

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Фото: Енергоатом

Війна в Україні, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МАГАТЕ, Російська агресія
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