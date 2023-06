Вода у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається на достатньому рівні – Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

На особистій сторінці у Twitter він оприлюднив відеозвернення, зняте на тлі ставка-охолоджувача ЗАЕС.

Гроссі зазначив, що вода у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається на достатньому рівні. Це означає, що станція може працювати безпечно упродовж певного часу.

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023