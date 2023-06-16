Вода у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається на достатньому рівні – Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

На особистій сторінці у Twitter він оприлюднив відеозвернення, зняте на тлі ставка-охолоджувача ЗАЕС.

Гроссі зазначив, що вода у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається на достатньому рівні. Це означає, що станція може працювати безпечно упродовж певного часу.

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023

Зазначимо, що метою візиту гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС стала оцінка ситуації на ядерному об’єкті внаслідок підриву росіянами греблі Каховскьої ГЕС.

Перед візитом до України Гроссі анонсував запуск програми допомоги нашій країні у зв’язку з підривом гідроелектростанції.

МАГАТЕ планує визначити вплив затоплення на питну воду, здоров’я людей, ґрунт, управління водними ресурсами, а також оцінити цілісність критичної інфраструктури.

Фото: Енергоатом

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