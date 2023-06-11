У Києві перевірили всі укриття, 65% визнали придатними

У Києві перевірили усі укриття: понад 3 тис. (65%) визнані придатними як сховища, ще 21% – можуть бути такими за умови облаштування.

Про це повідомили в КМДА.

Загалом проінспектували усі 4 655 укриттів та сховищ.

– Придатним є 3 041 об’єкт, тобто 65%, ще 973 (21%) можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття – 641 (14%), – йдеться у повідомленні.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що 15% укриттів, які визначені придатними до використання, не отримали жодних зауважень. Вони мають необхідне обладнання та устаткування – від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги.

Окрім того, під час інспекцій фіксували оперативність відкриття укриттів. Так, вільний доступ забезпечений до 2 048 приміщень (67%), доступ забезпечується протягом 5 хвилин у 993 приміщеннях (32,7%), виявлені зачиненими – 28 (0,3%).

Джерело : КМДА

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