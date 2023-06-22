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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ намагається атакувати там, де боляче: Гуменюк про обстріл Криворізького району

Х-555

Уночі 22 червня російська стратегічна авіація атакувала Криворізький район Дніпропетровської області, де зараз проблеми з водопостачанням після теракту на Каховській ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Критичних влучань і втрат немає. Проте є також робота стратегічної авіації по Криворізькому напрямку… Ворог намагається атакувати там, де боляче. Якщо є зараз проблеми з водопостачанням Криворізького напрямку, якраз туди й намагається бити ворог, – розповіла вона.

За її словами, росіяни зараз намагаються застосовувати нові тактики, вишукують способи, як обійти нашу ППО.

Гуменюк наголосила, що остаточні результати нічної атаки 22 червня буде підбито Повітряними силами ЗСУ.

Щодо ситуації в Чорному морі, вона більш-менш стабільна, “оскільки ракетоносій ввечері було заведено в пункт базування – він не залучався до ракетної атаки”.

– Це й зорієнтувало ППО більше на повітряні атаки, на те, що працюватиме авіація, та ймовірні запуски Шахедів, тому що ми бачили, що ворог отримав нові партії дронів, – додала вона.

22 червня близько 01:00 Росія атакувала Україну ракетами . Вибухи чули у Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. У Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски Х-22 з акваторії Азовського моря, а також балістичних ракет.

Одразу після відбою ракетної небезпеки окупанти запустили дрони-камікадзе з півдня. Три ворожі БпЛА збили сьогодні вночі сили ППО в Одеській області, є одне влучання, проте, на щастя, без жертв.

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Війна в Україні, Дніпро, Кривий Ріг, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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