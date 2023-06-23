Усе ще попереду: Сирський заявив, що основні сили наступального резерву ще не задіяні

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський вперше підтвердив, що основні сили наступального резерву ще не задіяні в бою з російськими окупантами.

В інтерв’ю британській газеті The Guardian він заявив, що все ще попереду, тож світ має набратися терпіння.

– Всі хочуть досягти великої перемоги миттєво й відразу. Ми теж хочемо. Але ми повинні бути готові до того, що цей процес займе певний час, адже з обох боків зосереджено дуже багато сил, дуже багато техніки, дуже багато інженерних перешкод, – пояснив він.

За його словами, зараз українські сили промацують слабкі місця в обороні ворога.

– Хочу сказати, що наші основні сили ще не задіяні в бойових діях, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду, – додав Сирський.

Він розповів, що у Серебрянському лісі поблизу Бахмута на Донеччині точилися запеклі бої, оскільки Росія перекинула ключові сили з Півдня.

– Це важко, напружено. Росіяни намагаються перехопити ініціативу. Отже, ситуація дійсно складна, – сказав він про військову обстановку на сході.

Сирський закликав не недооцінювати ворога, адже росіяни побудували досить міцну оборону, яку, за його словами, “досить важко прорвати”.

Однак додав, що бойовий дух, вишкіл і підготовка українських військ дають йому впевненість у тому, що пролом в обороні буде знайдено і використано українськими силами. Він сказав, що це безперервний процес: кожен робить свої висновки, і ніхто не хоче бути обдуреним двічі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила раніше, що наступальна операція українських військ на Півдні відбувається за планом, зазначивши, що ключові події та головний удар – ще попереду.

Джерело : The Guardian

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