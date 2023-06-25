Невдалий заколот Пригожина: чому це великий удар по Путіну та добрий знак для України

Для України “це був добрий день”, хоча повстання ватажка найманців ПВК Вагнера Євгена Пригожина закінчилося ще до того, як головні російські сили були відведені з лінії фронту, щоб захистити Москву. Водночас це було найбільше приниження Путіна і, по суті, руйнування його культу особистості, який існував до цього в РФ.

Таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловив колишній очільник Служби зовнішньої розвідки та ГУР, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк, відповідаючи на запитання ведучої Вікна-новин Яни Брензей.

– Також це показало слабкість російських сил безпеки, продемонструвало нездатність Путіна своєчасно використати свої сили для відсічі внутрішній загрозі, а також вкотре підтвердило реальність, що він не має виключного контролю над застосуванням сил на території Росії. Те, що зробив своїм заколотом Пригожин, – це великий удар по Путіну, тому що він засвідчив – те, чого найбільше боялися аналітики Заходу – що його не можна опускати до рівня, коли він буде принижений, – пояснив він.

За його словами, приниження може спровокувати непередбачувану реакцію російського диктатора, і вчорашні події засвідчили, що “Путін заради свого порятунку готовий на будь-яке приниження, будь-яку капітуляцію, і вони позбавляють РФ будь-яких можливостей вести переговори з позиції сили”.

Кондратюк також вказав на певні позитивні моменти для України, наголосивши, що Пригожин розвінчав усі аргументи Путіна щодо війни.

– Це найбільший перебіжчик, хоча й на декілька діб, на сторону України в інформаційній війні. Тому що він спростував думку про те, що вторгнення було виправданою реакцією на ймовірні загрози РФ з боку України та НАТО, показав, що будь-якого закону не існує, а є право сильного, яке він забрав у Путіна, і що також важливо – посіяв сумніви у росіян щодо сенсу війни, – додав експерт.

За його словами, виступ Путіна на телебаченні із закликом припинити повстання, попередження про повторення революції 1917 року, а також залучення Лукашенка до переговорів, матиме дуже тривалий вплив безпосередньо на Росію.

Щодо подальшої долі Пригожина, то, на думку Кондратюка, тут все очевидно – Путін точно не залишить його живим, незважаючи на всі гарантії, оскільки слово господаря Кремля нічого неварте.

Говорячи про причини відмови ватажка найманців завершити свій задум, експерт зауважив, що тут зіграли роль не лише гарантії.

– Тому що для успіху його кампанії необхідна була підтримка силовиків, Росгвардії, з боку ФСБ. І при наближенні до Москви він думав, що багато військових перейдуть на його бік, але це сталося не в тих обсягах, як він очікував, – вважає він.

Проте, як каже Кондратюк, у Пригожина певні можливості залишаться, попри те, що він має переміститися в Білорусь – він втрачає впив на ПВК Вагнера, але час покаже.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.