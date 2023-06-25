Принизив Путіна та засланий у Білорусь: чим закінчився і що означає заколот Пригожина

Ватажок найманців ПВК Вагнер Євгеній Пригожин оголосив, що його бійці скасовують проведення заколоту проти російського військово-політичного керівництва Росії та зупиняє наступ на Москву.

Відповідно, російські сили не будуть масово відтягувати окупантів з лінії фронту російсько-української війни, а президент Росії Володимир Путін залишиться сидіти в Кремлі.

Якими можуть бути наслідки такого заколоту, який так і не відбувся, а також як на це відреагували в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коротка хронологія подій

Ввечері 23 червня голова найманців Євгеній Пригожин казав, що окупанти вдарили по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про “марш справедливості”, направлений на зупинку “зла, що несе військове керівництво РФ”.

В Міноборони РФ заперечили удари та назвали це “інформаційною провокацією”, а в Генпрокуратурі РФ оголосили про порушення кримінальної справи стосовно Пригожина.

Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром.

У декількох російських областях були запроваджені обмежувальні заходи та режим контртерористичної операції (КТО), а також були скасовані масові заходи.

У відеозверненні з цього приводу президент Росії Путін похід вагнерівців на Москву “зрадою” та “ударом в спину”.

Водночас у Воронезькій області повідомлялось, що силами ПВК були збиті вертольоти Міноборони РФ, де загинув російський екіпаж.

Згодом у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомили, що були проведені переговори з Пригожиним, в результаті чого вдалося домовитись про припинення заколоту.

Після цього Пригожин опублікував аудіо, в якому заявив, що його найманці повертаються до “польових таборів”, а згодом найманці, що були в Ростові, почали збиратись та відходити з позицій.

Кінець заколоту – реакція України та світу

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що хай там як, але Пригожин встиг принизити очільника Кремля Путіна.

– Феноменальний вибір Пригожина… Ви майже звели нанівець Путіна, взяли під контроль центральну владу, дійшли до Москви і раптом… відступаєте. Тому що один дуже специфічний посередник із сумнівною репутацією (Лукашенко) пообіцяв гарантії безпеки від людини (Путін), яка вранці наказала вас знищити. І через страх, який путінська еліта пережила за останні 24 години, цей наказ неодмінно буде виконаний. Хоча і не без користі: Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає, – написав він у Twitter.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, ще перед тим, як стало відомо про згортання військ Пригожина, заявив, що світові не слід боятися повалення режиму Путіна, а нездатність влади Росії забезпечити контроль на своїй території заслуговує на те, щоб не боятися погроз Росії в майбутньому.

Водночас професор політології, директор Інституту Фрімена Споглі та старший науковий співробітник Гувера в Стенфордському університеті, а також посол США в Росії у 2012-2014 роках Майкл Макфол назвав дивним рішення Пригожина.

– Чи може хтось пригадати заколот або спробу державного перевороту, який тривав би 24 години, і при цьому ніхто по-справжньому не бився і не був убитий? Ми всі бачили, як легко Вагнер захопив Ростов. Тут відбувається щось дивне, – опублікував він свій допис у Twitter.

Втрати Росії за час заколоту

За даними з російських ЗМІ, за час заколоту Повітряно-космічними силами РФ було втрачено 7 одиниць авіації за добу. Зазначається, що було також знищено 13 льотчиків Міноборони РФ.

Водночас, як пишуть російські Telegram-канали, за цей час “Україна отримала цілий день оперативної паузи на фронті, тому що ЗС РФ не могли повноцінно функціонувати в такому стресовому режимі”, це, як зазначається, дало можливість ЗСУ відновити активні бойові дії на фронті.

Кримінальна справа проти Пригожина

Ще 23 червня ФСБ РФ порушила кримінальну справу “за фактом заклику до збройного заколоту з боку Євгена Пригожина” і попросила бійців ПВК “не виконувати злочинні і зрадницькі накази Пригожина, вжити заходів до його затримання”.

Водночас російська Генеральна прокуратура заявила, що слідче управління ФСБ порушило справу проти Пригожина “за фактом організації збройного заколоту”.

У заявах спецслужби і наглядового відомства виникло, таким чином, протиріччя, зазначає видання Meduza: заклик до збройного заколоту і його організація – це дві різні статті Кримінального кодексу РФ.

Попри це, оскільки ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин оголосив, що зупиняє свій “марш справедливості” на Москву і повертає своїх бійців у місця дислокації, у Кремлі заявили, що не будуть переслідувати його за законом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що кримінальну справу на території Росії стосовно Євгенія Пригожина буде припинено, а сам Пригожин “піде в Білорусь”.

Пєскову не повідомляв, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусію. Також у Кремлі заявили, що в Росії не будуть переслідувати вагнерівців, які взяли участь у заколоті.

Що отримав Пригожин та Вагнер

Пригожина навряд чи ліквідують після заколоту, але влада в Кремлі похитнулась.

З такою думкою в ефірі національного телемарафону Єдині новини виступив Голова українського Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За його словами, заколот Пригожина був справжнім, включно з технікою, яку знищили сили бійців ПВК.

Кузан нагадав, що на початку своєї каденції президент Володимир Путін боровся з чеченськими бойовиками, яких обіцяв “мочити в нужниках”, а через роки Кремль та Москва сплачують данину Чечні, як стороні, яка здобула перемогу у російсько-чеченських війнах.

– Зараз відбулись ті самі речі, на яких Путін і прийшов до влади. Він (Путін, – Ред.) не сильний лідер, щойно він бачить силу він пасує і пропонує свої безмірні російські ресурси новому ватажку. В цьому випадку ватажком став Євгеній Пригожин, якому було запропоновано щось настільки велике, як Кадирову, – сказав він.

Експерт впевнений, що з боку Росії не було сили, щоб зупинити вагнерівців Пригожина на його шляху до Москви.

– Очевидно, що жодна Нацгвардія, ФСБ та гаїшники не могли це (зупинити вагнерівців, – Ред.) зробити. Путін вчергове розміняв і поступив власними інтересами. Це сигнал, по-перше, до усіх росіян, хоч там і нема до кого говорити. Це також дуже добрий сигнал для наших західних лідерів, як потрібно розмовляти з Путіним. Спочатку потрібно дати по зубах цьому російському ведмедю, і далі він піде на будь-якій домовленості, щоб втриматись при владі, – сказав він.

Водночас військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарошний вважає, що навряд чи вагнерівці тепер будуть перекинуті в Африку чи на якісь інші напрямки.

– Це була дуже гарно підготовлена операція. Що саме він отримав? Ну, ми можемо здогадуватись, що в Росії є велика кількість таких ПВК. Є Ахмат, вагнерівці, приватні військові компанії Газпрому тощо. Вони всі чекають слушний момент, щоб завдати удар і захопити владу. Моя точка зору така, що Пригожин просто отримав свій квиток, його не будуть чіпати, і колись він зможе брати участь у перегонах за владу, – сказав він.

Павло Нарошний вважає, що Путін не готовий поступитися владою і навіть тимчасово пустити на свою посаду таку фігуру, як Євгенія Пригожина.

– Путін діє за принципом “після нас хоч потоп”, а Пригожин сам подав заявку на ці перегони. Він показує – “я здатен, я можу, я не боюсь зайти зі зброєю та погрожувати самому Путіну”. Тому він отримав свій квиточок, – сказав він.

Сергій Кузан додав, що ватажок ПВК Вагнер встиг наробити заяв, які були спрямовані не лише проти очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, а які стали конкурувати з президентською посадою Путіна.

На думку експертів, як Шойгу, так і Герасимов, залишаться при своїх посадах, а Пригожин залишиться живим, без наслідків.

Кінець ПВК Вагнер?

Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, усі охочі з-поміж вагнерівців зможуть підписати контракт з Міноборони. Водночас метою припинення заколоту в Кремлі назвали “недопущення внутрішньої конфронтації” та запобігання кровопролиття, хоча і невідомо, чому знищену авіацію РФ та вбитих пілотів не зараховують, як втрати Міноборони Росії.

Також, Пєсков повідомив, що Путін не втратив довіри до керівництва Міноборони, а, враховуючи, що Пригожин переїде до Білорусі, можна вважати, що російське оборонне відомство отримало контроль над бійцями з ПВК Вагнер.

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