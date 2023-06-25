Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Витік газу міг стати причиною вибуху в київській багатоповерхівці – прокуратура
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 25.06.2023

Карта DeepState 25 червня 2023

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Читайте також
Карта бойових дій на 25.06.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Війна в Україні, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ завадили прориву армії РФ поблизу Кремінної – розвідка Британії
Бої на фронті
Німеччина передасть Україні ще 45 зенітних установок Gepard
САУ Gepard Shahed
Окупанти вночі вгатили по передмістю Запоріжжя: що відомо
Обстріл передмістя Запоріжжя 25 червня 2023
Карта бойових дій на 25.06.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
В армії РФ стало менше ще на 720 солдатів: втрати Росії на 25 червня
Знищена техніка Росії
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 25.06.2023
Представники УПЦ МП і досі не покинули Києво-Печерську лавру: деталі
Києво-Печерська лавра
Не ворушаться по кілька діб на позиції! Як працюють снайпери на передовій
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 25.06.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 25.06.2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь