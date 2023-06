На двох флангах у Бахмуті ЗСУ досягли прогресу – розвідка Британії

Сили оборони України активізували атаки в районі Бахмута Донецької області в рамках широкого контрнаступу, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії в ранковому зведенні 26 червня.

Там зауважують, що наразі майже немає підтвердження того, “що Росія має якісь значні оперативні резерви сухопутних військ, які можна було б використати для посилення протидії численним загрозам, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах”.

У розвідці нагадали, що від Бахмута до східного берега річки Дніпро понад 200 км, і це ускладнює ситуацію для російських військ.

