На двох флангах у Бахмуті ЗСУ досягли прогресу – розвідка Британії

Сили оборони України активізували атаки в районі Бахмута Донецької області в рамках широкого контрнаступу, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії в ранковому зведенні 26 червня.

– Під час багатобригадної операції українські війська досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста, – йдеться у повідомленні.

Там зауважують, що наразі майже немає підтвердження того, “що Росія має якісь значні оперативні резерви сухопутних військ, які можна було б використати для посилення протидії численним загрозам, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах”.

У розвідці нагадали, що від Бахмута до східного берега річки Дніпро понад 200 км, і це ускладнює ситуацію для російських військ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 June 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/KaElmA4XrT ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0GzUXS0JnC — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 26, 2023

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що ЗСУ розгромили підрозділи 57 мотострілецької бригади (5 загальновійськова армія, Східний військовий округ РФ) у районі Бахмута і знищила російський плацдарм у невстановленому районі на західному березі Сіверського Донця, що пролягає на південний захід від Бахмута між Майорськом і Курдюмівкою.

Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

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