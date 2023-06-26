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Валентина Летяк, редакторка стрічки

На двох флангах у Бахмуті ЗСУ досягли прогресу – розвідка Британії

ЗСУ під Бахмутом

Сили оборони України активізували атаки в районі Бахмута Донецької області в рамках широкого контрнаступу, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії в ранковому зведенні 26 червня.

– Під час багатобригадної операції українські війська досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста, – йдеться у повідомленні.

Там зауважують, що наразі майже немає підтвердження того, “що Росія має якісь значні оперативні резерви сухопутних військ, які можна було б використати для посилення протидії численним загрозам, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах”.

У розвідці нагадали, що від Бахмута до східного берега річки Дніпро понад 200 км, і це ускладнює ситуацію для російських військ.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що ЗСУ розгромили підрозділи 57 мотострілецької бригади (5 загальновійськова армія, Східний військовий округ РФ) у районі Бахмута і знищила російський плацдарм у невстановленому районі на західному березі Сіверського Донця, що пролягає на південний захід від Бахмута між Майорськом і Курдюмівкою.

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Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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