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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Бронемашини М113 і боєприпаси: Австралія оголосила про пакет допомоги Україні на $74 млн

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Військова техніка та боєприпаси на 110 млн австралійських доларів (близько $74 млн). Про черговий пакет допомоги України повідомив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз.

Він передбачає 70 військових автівок, 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок MAN 40M та 14 причепів.

Також Україна отримає артилерійські боєприпаси калібру 105 мм.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив надання Австралією  нового пакету військової допомоги та подякував союзникам за підтримку.

З лютого 2022 року Австралія надала Україні допомогу на 790 млн австралійських доларів ($527 млн).

До речі, два тижні тому Україна подала до Австралії запит про стан десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18.

Йдеться про 41 літак, що зберігається на авіабазі на північ від Сіднея.

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парламент Австралії

Австралія, Андрій Єрмак, Війна в Україні, Військова техніка, Російська агресія
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