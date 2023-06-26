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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Бронемашины М113 и боеприпасы: Австралия объявила о пакете помощи Украине на $74 млн

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Военная техника и боеприпасы на 110 млн австралийских долларов (около $74 млн). Об очередном пакете помощи Украине сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.

Он включает 70 военных автомобилей, 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.

Также Украина получит артиллерийские боеприпасы калибра 105 мм.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил предоставление Австралией нового пакета военной помощи и поблагодарил союзников за поддержку.

С февраля 2022 года Австралия предоставила Украине помощь на 790 млн австралийских долларов ($527 млн).

Кстати, две недели назад Украина подала в Австралию запрос о состоянии десятков снятых с эксплуатации истребителей F-18.

Речь идет о 41 самолете, хранящемся на авиабазе к северу от Сиднея.

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Австралия, Андрій Єрмак, Война в Украине, Военная техника, Російська агресія
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