Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Загрози на ЗАЕС: в Україні розгорнули штаби та готують навчання з перекриттям доріг

Ігор Клименко
Фото: МВС

Україна готується до ліквідації наслідків, якщо російські війська влаштують теракт на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (АЕС). По країні вже розгорнули штаби та проведуть відповідні навчання.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону.

– Відсьогодні ми вже розгорнули роботу відповідних штабів. У них будуть присутні енергетики, співробітники ДСНС, поліція, медики, – зазначив глава МВС.

Члени штабів повинні чітко доносити до українців правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації – можливого витоку радіації на ЗАЕС.

Клименко уточнив, що той радіоактивний фон, який може виникнути після теракту, залишатиметься в повітрі “приблизно одну добу”.

– Отже, на 80% ми зменшимо радіоактивний фон протягом доби… Тобто ми говоримо про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом однієї доби, – наголосив він.

За словами міністра, в найближчі дні відбудуться навчання “з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів” та перевіркою радіаційного фону.

Клименко запевнив, що все обладнання для виміру радіації вже відкаліброване і готове до застосування.

Глава МВС додав, що всі громадяни, які захочуть виїхати з території ураження, будуть забезпечені транспортом. Йдеться про 50-кілометрову зону довкола Запорізької АЕС.

– Під цією територією ми маємо на увазі 50-кілометрову зону по радіусу навколо ЗАЕС. Якщо ми беремо і правий, і лівий берег – це приблизно пів мільйона населення, – пояснив Клименко.

Він заявив, що органи влади працюватимуть “достатньо відкрито, у тісній взаємодії з населенням” та інформуватимуть людей про всі кроки.

Читайте також
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС

Що робити в разі теракту на ЗАЕС

Найперше Ігор Клименко радить українцям зберігати спокій.

Крім того, він озвучив основні правила безпеки на випадок викиду радіації:

  • не виходити на вулицю, поки місцеві органи влади, органи цивільного захисту не дадуть розпорядження щодо подальшого переміщення, евакуаційних заходів;
  • якщо в момент теракту людина перебувала вдома, потрібно зачинитися там на термін “до однієї доби”, зачинити всі вікна та двері, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери;
  • необхідно закрити всі щілини, які є в будинках чи квартирах, змоченою тканиною або скотчем;
  • обов’язково стежити за офіційними повідомленнями ДСНС, Національної поліції та місцевої влади;
  • якщо людина перебуває на вулиці і прямує додому чи в укриття, слід одягнути респіратор або захисну маску.

Клименко запевнив у готовності всіх служб – Міністерства енергетики, МВС, Міністерства охорони здоров’я та місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних ситуацій, пов’язаних із можливим витоком радіації на Запорізькій АЕС.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Глава держави посилався на дані української розвідки.

Факти ICTV розповідали, як поводитися в разі радіаційної аварії, щоб уберегти і себе, і своїх близьких від негативних наслідків.

Читайте також
Постраждає до 1 млн людей: чим загрожує Україні та світу катастрофа на ЗАЕС
Запорізька АЕС

Ігор Клименко, Війна в Україні, витік радіації, ЗАЕС, МВС, Російська агресія, тероризм
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Для підтримки ЗСУ: посли ЄС погодили збільшення виробництва боєприпасів до 1 млн на рік
Снаряди, боєприпаси
Росія відновила роботу бази стеження за США на Кубі – The Insider
Загрози на ЗАЕС: в Україні розгорнули штаби та готують навчання з перекриттям доріг
Зеленський доручив звільнити з посади одеського “воєнкома” та створити спецкомісію
Володимир Зеленський
Йод пити не треба, це не другий Чорнобиль: що буде у разі підриву Запорізької АЕС
ЗАЕС ядерне забруднення
Нерухомість в Іспанії та автівки на мільйони доларів: в ЗСУ відреагували на скандал з начальником ТЦК
Загрози на ЗАЕС: в Україні розгорнули штаби та готують навчання з перекриттям доріг
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Представники УПЦ МП і досі не покинули Києво-Печерську лавру: деталі
Києво-Печерська лавра
Не ворушаться по кілька діб на позиції! Як працюють снайпери на передовій
Загрози на ЗАЕС: в Україні розгорнули штаби та готують навчання з перекриттям доріг
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)
Загрози на ЗАЕС: в Україні розгорнули штаби та готують навчання з перекриттям доріг
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (23.06.2023)
Загрози на ЗАЕС: в Україні розгорнули штаби та готують навчання з перекриттям доріг
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь