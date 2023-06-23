Загрози на ЗАЕС: в Україні розгорнули штаби та готують навчання з перекриттям доріг

Україна готується до ліквідації наслідків, якщо російські війська влаштують теракт на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (АЕС). По країні вже розгорнули штаби та проведуть відповідні навчання.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону.

– Відсьогодні ми вже розгорнули роботу відповідних штабів. У них будуть присутні енергетики, співробітники ДСНС, поліція, медики, – зазначив глава МВС.

Члени штабів повинні чітко доносити до українців правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації – можливого витоку радіації на ЗАЕС.

Клименко уточнив, що той радіоактивний фон, який може виникнути після теракту, залишатиметься в повітрі “приблизно одну добу”.

– Отже, на 80% ми зменшимо радіоактивний фон протягом доби… Тобто ми говоримо про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом однієї доби, – наголосив він.

За словами міністра, в найближчі дні відбудуться навчання “з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів” та перевіркою радіаційного фону.

Клименко запевнив, що все обладнання для виміру радіації вже відкаліброване і готове до застосування.

Глава МВС додав, що всі громадяни, які захочуть виїхати з території ураження, будуть забезпечені транспортом. Йдеться про 50-кілометрову зону довкола Запорізької АЕС.

– Під цією територією ми маємо на увазі 50-кілометрову зону по радіусу навколо ЗАЕС. Якщо ми беремо і правий, і лівий берег – це приблизно пів мільйона населення, – пояснив Клименко.

Він заявив, що органи влади працюватимуть “достатньо відкрито, у тісній взаємодії з населенням” та інформуватимуть людей про всі кроки.

Що робити в разі теракту на ЗАЕС

Найперше Ігор Клименко радить українцям зберігати спокій.

Крім того, він озвучив основні правила безпеки на випадок викиду радіації:

не виходити на вулицю, поки місцеві органи влади, органи цивільного захисту не дадуть розпорядження щодо подальшого переміщення, евакуаційних заходів;

якщо в момент теракту людина перебувала вдома, потрібно зачинитися там на термін “до однієї доби”, зачинити всі вікна та двері, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери;

необхідно закрити всі щілини, які є в будинках чи квартирах, змоченою тканиною або скотчем;

обов’язково стежити за офіційними повідомленнями ДСНС, Національної поліції та місцевої влади;

якщо людина перебуває на вулиці і прямує додому чи в укриття, слід одягнути респіратор або захисну маску.

Клименко запевнив у готовності всіх служб – Міністерства енергетики, МВС, Міністерства охорони здоров’я та місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних ситуацій, пов’язаних із можливим витоком радіації на Запорізькій АЕС.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Глава держави посилався на дані української розвідки.

Факти ICTV розповідали, як поводитися в разі радіаційної аварії, щоб уберегти і себе, і своїх близьких від негативних наслідків.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.