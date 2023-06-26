Сили оборони звільнили Рівнопіль у Донецькій області – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення від окупантів села Рівнопіль у Донецькій області.

Рівнопіль розташований у Волноваському районі. Село було окуповане російськими військами в березні 2022 року.

Згодом бійці 2 механізованого батальйону 31 окремої механізованої бригади оприлюднили відео зі звільненого Рівнополя. Вони уточнили, що зайшли в село 25 червня.

Раніше Маляр повідомила, що на сході наприкінці минулого тижня Сили оборони розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.

За її словами, на кожному з напрямків просування від 1 до 2 км.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.