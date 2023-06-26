Сили оборони звільнили Рівнопіль у Донецькій області – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення від окупантів села Рівнопіль у Донецькій області.
Рівнопіль розташований у Волноваському районі. Село було окуповане російськими військами в березні 2022 року.
Згодом бійці 2 механізованого батальйону 31 окремої механізованої бригади оприлюднили відео зі звільненого Рівнополя. Вони уточнили, що зайшли в село 25 червня.
Раніше Маляр повідомила, що на сході наприкінці минулого тижня Сили оборони розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.
За її словами, на кожному з напрямків просування від 1 до 2 км.
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