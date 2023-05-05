Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ми рекомендуємо
Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Україна
Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни
Фото: Pixabay

Угорський OTP Bank, який продовжує працювати в РФ, і при цьому має дочірній банк в Україні потрапив до списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У НАЗК уточнюють, що OTP Bank входить до числа 50 найбільших банків Росії, а за низкою напрямків належить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений майже у 2 тисяч населених пунктах РФ.

Як зазначається, банк створює пільгові умови для російських військових.

– Росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками. При цьому банки посилаються на закон РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звані Донецьку та Луганську “народні республіки”, – йдеться в повідомленні.

Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму, – зазначили у НАЗК.

OTP Bank є вже 24 компанією, яку НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни.

Джерело: НАЗК

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни
Загальна мобілізація 2023: хто підпадає під призов
НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни
Загальна мобілізація 2023: які є види повісток та де їх можуть вручити
НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Я лежала під двома кусками бетону! Розповіді тих, кому пощастило врятуватись зі зруйнованого будинку в Умані
НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни
ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Експерти розповіли, як там можуть відбуватися бої
війна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.05.2023)
НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь