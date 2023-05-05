НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни

Угорський OTP Bank, який продовжує працювати в РФ, і при цьому має дочірній банк в Україні потрапив до списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У НАЗК уточнюють, що OTP Bank входить до числа 50 найбільших банків Росії, а за низкою напрямків належить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений майже у 2 тисяч населених пунктах РФ.

Як зазначається, банк створює пільгові умови для російських військових.

– Росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками. При цьому банки посилаються на закон РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звані Донецьку та Луганську “народні республіки”, – йдеться в повідомленні.

Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму, – зазначили у НАЗК.

OTP Bank є вже 24 компанією, яку НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни.

Джерело: НАЗК

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