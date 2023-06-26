ЗСУ розгромили підрозділи 57 мотострілецької бригади РФ біля Бахмута – ISW

Російські сили продовжують спроби атакувати в районах Бахмута, але без успіху.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти безуспішно атакували на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки (14 км на північний схід) і Веселого (16 км на північний схід); на північний захід від Бахмута в районі Григорівки й Міньківки (12 км на північний захід).

Також спроби просування росіян були і на південний захід від Бахмута в районі Іванівського (3 км на південний захід).

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ повідомила, що розгромила підрозділи 57 мотострілецької бригади (5 загальновійськова армія, Східний військовий округ РФ) у районі Бахмута і знищила російський плацдарм у невстановленому районі на західному березі Сіверського Донця, що пролягає на південний захід від Бахмута між Майорськом і Курдюмівкою.

Аналітики зазначають, що бунт Пригожина в Росії, схоже, не сильно вплинув на здатність російських військ вести наступальні та оборонні операції в Україні. Бої тривали у звичайному режимі вздовж усієї лінії фронту, при цьому росіяни провели відносно більше наземних атак у районі Бахмута, ніж за останні кілька днів.

Геолокаційні кадри, розміщені 24 і 25 червня, показують, що українські сили домоглися певного просування на північній околиці біля міста Донецька на південь від Авдіївки і між Пісками та Первомайським.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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