Три тижні після підриву Каховської ГЕС: нові відео з місця теракту РФ

27 червня, за три тижні після підриву окупантами Каховської ГЕС, у мережі з’явилися нові відео з місця теракту РФ.

На першому відео чітко видно зруйновану греблю та корпуси Каховської ГЕС.

Також помітно, як у Каховському водосховищі впав рівень води.

На іншому відео можна побачити розмиту під час підтоплення набережну в Херсоні.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС три тижні тому – близько 02:30 6 червня.

За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

25 червня Дніпро у районі Херсону повернувся в межі русла.

За даними Міндовкілля, загалом із моменту катастрофи рівень води знизився на 5,35 м.

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