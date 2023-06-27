Тактична пауза: Гуменюк пояснила, чи готує РФ нову ракетну атаку з Чорного моря

Російські окупанти взяли тактичну паузу в масштабних ракетних атаках на Україну. Однак кораблі РФ не припиняють розвідку, що може свідчити про підготовку до нового удару.

Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вона зазначила, що цієї ночі українці могли відчути “певний нічний спокій”, оскільки спостерігалася низька активність ворога. Як пояснила Гуменюк, після останніх масованих ракетних атак окупанти “беруть тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії”.

Однак ворог ще має потужності для завдання ударів.

– Запаси вони поповнили, зокрема і дронів. І це свідчить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але приспати пильність, що це буде тільки вночі, не можна. Ми маємо бути напоготові. Ворог підступний і шукатиме для себе “перемог” там, де може їх хоча б інсценувати, – наголосила Гуменюк, відповідаючи на запитання, чи є ознаки підготовки нової атаки РФ.

Оцінюючи корабельне угруповання РФ у Чорному морі, вона назвала його “скромним”, якщо порівнювати з попередніми періодами.

Згідно з останніми даними, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, а в Азовському морі – один.

– Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. А це свідчить про те, що, скоріш за все, готують наступний удар, – пояснила Гуменюк.

Носіїв крилатих ракет Калібр у Чорному морі зараз нема. Водночас Гуменюк нагадала, що ворогу вистачить 2-3 год, щоб вивести ці кораблі для завдання удару.

За даними української розвідки, Росія в 3-4 рази наростила виробництво крилатих ракет Калібр та Х-101. Окупанти виготовляють приблизно 30-40 таких ракет на місяць, залежно від типу. Гіперзвукових аеробалістичних ракет Кинджал вони можуть виготовити до шести одиниць.

Як відомо, в ніч на 24 червня російські війська запустили по Україні 51 ракету та два ударні дрони. Українським військовим вдалося знищити понад 40 ворожих цілей.

Уламки ракети влучили в багатоповерхівку в Соломʼянському районі, внаслідок чого загинули п’ятеро людей.

Уночі 26 червня українські сили ППО знищили 13 ворожих цілей – дві ракети Калібр та сім дронів Shahed-136/131.

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