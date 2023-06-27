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Україна
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я

Вага 5 тонн і дальність польоту 300 км: характеристики крилатих ракет Х-22

Ракети
Фото: Getty Images

Під час чергової ракетної атаки по території України, 7 травня 2023 року, окупанти підняли в небо бомбардувальники Ту-22, які несуть ракети Х-22.

Х-22 Буря радянська/російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22.

Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та площинних цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Приблизна оцінна вартість ракети Х-22 близько $300-500 тис. Тактико-технічні характеристики:

  • висота польоту: 11,5-12,5 км;
  • стартова маса: 5 635 кг;
  • швидкість польоту: 3,5 маха;
  • дальність стрільби: 140-300 км;
  • висота застосування: 10 км.

Створення авіаційного ракетного комплексу К-22 на базі надзвукового бомбардувальника Ту-22 з надзвуковою крилатою ракетою великої дальності Х-22 Буря почалось ще 1958 року.

Перші дослідні зразки виготовлені 1962 року на заводі №256 ГКАТ в Дубні (з 1966 року Дубенський машинобудівний завод).

Перший запуск ракети Х-22 у штатному режимі відбувся 2 листопада 1963 року. Через часті відмови апаратури випробування ракети затягнулися на кілька років, оскільки в 1965 році у ВПС було 105 літаків Ту-22 різних модифікацій і жодного ракетоносця. Але перспективну ракету прагнули отримати за всяку ціну.

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У технічному сенсі підготовка ракети до застосування трудомістка і надзвичайно небезпечна через використання високотоксичних компонентів ракетного палива. Екіпірування техніків-ракетників передбачає захисний спецкостюм з товстої гуми та ізолювальний протигаз.

Під час заправлення вживаються серйозні запобіжні заходи в режимі готовності перебуває аварійна команда.

У стройових частинах намагаються уникати заправляти ракети навіть під час навчань, якщо не очікується реальних пусків. Тому був розроблений і серійно випускався імітатор ракети Х-22 І-098 для тренування льотних екіпажів.

Утім, імітаторів теж критично не вистачало. Тому в полках практикувалося використання бойових ракет зі знятим кілем. На них наносили червоний напис Навчальна і для реальних пусків не використовували.

Застосування в Україні

У ніч на 9 травня 2022 року російські агресори застосували до шести ракет Х-22 по об’єктах у містах Донецької області, розташованих у прифронтовій зоні.

Ввечері того ж дня окупанти обстріляли ракетами Х-22 торговий центр Riviera в селі Фонтанка неподалік Одеси та складські приміщення в Одесі. Тоді одна людина загинула та п’ятеро зазнали поранень.

Також у травні 2022 року окупанти здійснили ще близько пʼяти ракетних атак, застосовуючи крилаті ракети Х-22.

А вдень 27 червня 2022 року російські війська завдали удару ракетами X-22 по ТЦ Амстор у місті Кременчук. На момент атаки в торговому центрі перебувало близько 1 тис. людей. Торговельний центр повністю зруйнований.

Вдень 5 грудня 2022 року російські окупанти запустили ракети Х-22 із бомбардувальника Ту-22 в напрямку Кривого Рогу. Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. 

Ракети у повітрі. Плюс ризики повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22 у наш бік. Залишаємося в укриттях, написав Вілкул у Telegram.

Відомо, що основне озброєння бомбардувальника Ту-22 – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м і завглибшки до 12 м.

Під час масованої ракетної атаки по Україні у суботу, 14 січня 2023 року, російський бомбардувальник Ту-22м3 крилатою ракетою X-22 зруйнував багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі.

Внаслідок терористичного удару загинуло понад 20 людей. За наявною інформацією, запуск ракети відбувся над Курською областю РФ неподалік кордону з Україною.

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