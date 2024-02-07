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Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу

Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу

Сьогодні, 7 лютого, Російська Федерація скоїла черговий воєнний злочин проти України – ракетами та дронами обстріляла мирні міста. На жаль, є загиблі та десятки постраждалих, зруйновані житлові будинки.

Факти ICTV зібрали усю інформацію про ракетну атаку на Україну 7 лютого.

Всього РФ застосувала для атаки по Україні 64 засоби повітряного нападу: ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. В результаті бойової роботи знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети Калібр; 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

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Вибухи у Києві

У столиці через падіння уламків сталися пожежі в багатоквартирних будинках, є руйнування.

За словами мера Києва Віталія Кличка, станом на 12:00 відомо про 4 загиблих та 32 постраждалих в Голосіївському районі та 3 — в Дніпровському. Він також зауважив, що триває розбір завалів і не виключено, що там можуть бути люди.

Оновлено о 19.32. За оновленими даними, станом на цю хвилину, внаслідок ракетного удару в столиці загинуло 4 людини, 40 отримали поранення.

Вибухи в Київській області

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що під час ракетної атаки на Україну на Київщині спрацювала наша ППО. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

Проте зафіксовано падіння уламків у восьми населених пунктах двох районів області.

За попередньою інформацією, є постраждалі. Незначні травми отримали три людини.

– Травми незначні: порізи обличчя, кінцівок та легкі контузії. Всі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу, – написав він.

Всього уламками ворожих ракет пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир в 5 багатоповерхових будинках, будинок культури, заклад освіти, поштове відділення, 12 легкових авто.

На об’єктах частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни.

Інфографіка станом на 12:00

Ракетний обстріл України 7 лютого 2024 – де чули вибухи 7 лютого 2024

Факти

Вибухи у Харкові

7 лютого близько 06:00 російський ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району Харкова. Пошкоджено будівлі та приміщення цивільних підприємств.

Постраждали 52-річна жінка та двоє чоловіків віком 59 та 64 років. Всі троє – працівники підприємств, їм надана медична допомога на місці.

Правоохоронці задокументували влучання п’ятьох ракет типу С-300.

Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу

Фото: Харківська облпрокуратура

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вибухи у Миколаєві

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зранку повідомив, що росіяни завдали удару по Миколаєву дронами-камікадзе Шахед. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків. Також сталося займання на ділянці підземного газопроводу. Прилетіло і по території інфраструктурного об’єкту.

Відомо про одного загиблого чоловіка та 6 постраждалих. Їм на місці надана перша допомога.

Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу

Фото: ДСНС

Вибухи у Дрогобичі

У місті Дрогобич Львівської області ворожа ракета влучила у промисловий об’єкт. За інформацією ДСНС, пошкоджені дах на площі 500 кв. м та сміттєвоз. Люди не постраждали.

В одному з сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі недалеко від житлових будинків виявили уламки збитої ракети, яка не здетонувала. На місці працюють вибухотехніки.

Що говорять в Офісі генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що РФ атакувала шість областей України.

– Попередньо відомо про щонайменше 5 загиблих і понад 30 постраждалих. Рятувальні роботи тривають. Зруйновано житлові будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури, – наголосив генпрокурор.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу

Війна в Україні, Вибух, Дрогобич, Київ, Миколаїв, Ракетні удари Росії
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