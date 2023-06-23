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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

ООН додала Росію до списку ганьби за вбивство дітей в Україні

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер звинуватив Росію у вбивстві 136 дітей в Україні у 2022 році, додавши її збройні сили до глобального списку злочинців.

Про це йдеться в доповіді Раді Безпеки ООН, з якою ознайомилося агентство Reuters.

Організація Об’єднаних Націй також підтвердила, що російські збройні сили та пов’язані з ними групи покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні. Російські збройні сили також використовували 91 дитину як живий щит, ідеться в доповіді.

Росія заперечує напади на цивільних осіб з моменту вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

У доповіді також підтверджується, що українські збройні сили вбили 80 дітей, покалічили 175 дітей і скоїли 212 нападів на школи та лікарні. Українські збройні сили не входять до глобального списку порушників.

Гутерреш заявив у доповіді, що він “особливо вражений” великою кількістю вбитих і покалічених дітей і нападами на школи та лікарні з боку російських збройних сил.

Щорічна доповідь Гутерреша Раді Безпеки, що складається з 15 членів, про дітей і збройні конфлікти охоплює випадки вбивства, нанесення каліцтв, сексуального насильства, викрадення або вербування дітей, відмови в доступі до допомоги та напади на школи і лікарні.

Доповідь була складена Вірджинією Гамба, спеціальним представником Гутерреша з питань дітей та збройних конфліктів.

Минулого місяця Гамба відвідала Україну і Росію, де зустрілася з російським уповноваженим з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, яку Міжнародний кримінальний суд хоче заарештувати за звинуваченням у воєнних злочинах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і Львової-Бєлової, звинувативши їх у незаконній депортації дітей з України та незаконному переміщенні людей до Росії з України після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Москва заявила, що ордери не мають юридичної сили, оскільки Росія не підписала договір про створення МКС.

У доповіді ООН про дітей і збройні конфлікти підтверджено факт викрадення 91 дитини російськими збройними силами; всі вони були згодом звільнені. У доповіді також підтверджено передання 46 дітей до Росії з України.

Москва не приховує програму, в рамках якої вона вивезла в Росію тисячі українських дітей, але представляє її як гуманітарну кампанію із захисту сиріт і дітей, покинутих у зоні бойових дій.

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Джерело: Reuters
Антоніу Гутерреш, Антоніу Гуттеріш, ООН, Особливі діти, Російська агресія, Росія
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