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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Останніми словами були Слава Україні! Що відомо про вбивство підлітків-патріотів у Бердянську

Тігран Оганнісян

Українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом імовірного вбивства 16-річних патріотів Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Про вбивство двох українських партизанів ще вчора повідомляв гауляйтер окупованої частини Запорізької області, колаборант Володимир Рогов.

За його словами, одним із них був Тігран Оганнісян.

Представники Медійної ініціативи за права людини, які займалися справою хлопців ще з вересня 2022 року, заявляють, що для однозначних висновків в цій історії ще дуже багато невідомих обставин.

Що відбувалось у Бердянську 24 червня

Учора о 19:30 24 червня в тимчасово окупованому Бердянську почалась стрілянина.

Уже за півтори години гауляйтер Володимир Рогов повідомив про знищення двох українських партизанів, які нібито напали на поліцейських.

Того ж таки дня в мережі почало ширитись відео, як стверджується, з останніми словами Тіграна Оганнісяна.

У десятисекундному відео хлопець говорить, що на нього чекає смерть і на прощання вигукує Слава Україні!

За пів години до того, як батькам хлопців зателефонував “слідчий”, щоб повідомити про смерть їхніх дітей, мати Тіграна розмовляла із сином.

Тігран був спокійний, говорив, що гуляють із Микитою та розмірковують, як святкуватимуть його день народження (сьогодні Микиті мало виповнитись 17 років, – Ред.)

На переконання представників Медійної ініціативи за права людини, у цій історії є багато неспівпадінь у фактах, часі, одязі.

Тіл хлопців батьки ще не бачили.

Рідних неповнолітніх з учорашнього вечора мордують допитами та обшуками.

– Це дає підстави ставити під сумнів основну версію “слідчого” про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тіграна та Микити вважають, що нібито стрілянина та передсмертне відео є постановними, щоб убити хлопців, – зазначає координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

Що відомо про Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова

16-річних патріотів Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова звинувачують у нібито підготовці диверсій на залізниці.

Обвинуваченням Слідчого комітету РФ передували затримання, знущання та жорстокі катування.

Європарламент у своїй резолюції вимагав відпустити хлопців з окупованої території.

Після цього обвинувачення хлопцям “розділили”. Микиту мали обвинуватити в крадіжці, а Тіграна – у диверсії.

Джерело: Ольга Решетилова, Медійна ініціатива за права людини, Володимир Рогов 

Бердянськ, Війна в Україні, Вбивство, Запорізька область, Російська агресія, РФ
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