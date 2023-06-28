Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Жертв удару по Краматорську вже вісім: серед загиблих – три дитини
Станом на сьому ранку 28 червня в Краматорську Донецької області з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблокували тіла восьми осіб.
Серед них – три дитини.
Постраждало 56 осіб, зокрема восьмимісячне немовля.
Врятовано трьох людей.
Рятувальниками розбирають завали зруйнованої будівлі та шукають людей, які, імовірно, перебувають під завалами.
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