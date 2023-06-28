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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Жертв удару по Краматорську вже вісім: серед загиблих – три дитини

Удар по Краматорську 27 червня 2023

Станом на сьому ранку 28 червня в Краматорську Донецької області з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблокували тіла восьми осіб.

Серед них – три дитини.

Постраждало 56 осіб, зокрема восьмимісячне немовля.

Врятовано трьох людей.

Рятувальниками розбирають завали зруйнованої будівлі та шукають людей, які, імовірно, перебувають під завалами.

Краматорськ
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